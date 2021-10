La nuova Fiat Panda avrà 500 km di autonomia

Nei prossimi anni assisteremo al debutto della nuova Fiat Panda. Il modello, secondo quanto dichiarato dal capo globale di Fiat Oliver Francois potrebbe essere svelato nel corso del 2024. A proposito di questa iconica vettura sappiamo due cose al momento. La prima è che cambierà di segmento spostandosi nel segmento B. La seconda è che l’auto sarà completamente diversa da quella attuale.

La nuova Fiat Panda molto probabilmente arriverà sul mercato solo in versione elettrica. Si dice in proposito che essa utilizzerà la piattaforma STL Small del gruppo Stellantis che dovrebbe garantire a questa auto di raggiungere un’autonomia massima di 500 km con una ricarica completa. La nuova Fiat Panda esteticamente parlando dovrebbe avere molto in comune con la concept car Fiat Centoventi, che la principale casa automobilistica italiana ha svelato nel 2019 in occasione del Salone dell’auto di Ginevra.

Questo significa che la nuova Fiat Panda crescerà di dimensioni e avrà un aspetto molto più moderno rispetto al modello attuale. In particolare si pensa che essa si caratterizzerà per la presenza di linee più angolari e squadrate, frontale a forte inclinazione verticale, tetto “sospeso”. Ovviamente l’auto avrà anche un assetto maggiormente rialzato divenendo a tutti gli effetti un vero e proprio crossover. Per il resto l’auto continuerà a caratterizzarsi per il tipico rapporto qualità/ prezzo che da sempre la contraddistingue.

Nei prossimi mesi è probabile che qualche dettaglio in più su questo modello venga rivelato dai responsabili della principale casa automobilistica italiana. Quello che è sicuro è che anche in futuro Fiat punterà forte su questo modello che continuerà ad essere uno dei più popolari all’interno della sua gamma di auto. Vedremo dunque cosa emergerà in proposito.

Autonomia fino a 500 km per la nuova Fiat Panda che arriverà sul mercato in versione completamente elettrica e in stile Fiat Centoventi

