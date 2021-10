Nuovo Opel Movano: in Italia parte da 25.250 euro

Opel ha appena aperto ufficialmente i primi ordini in Italia per il nuovo Opel Movano con prezzi di listino a partire da 25.520 euro per la versione Furgone (Iva e messa su strada escluse). La gamma del nuovo furgone costituisce l’offerta più competitiva mai presentata dalla casa automobilistica tedesca nel segmento di mercato dei van di grandi dimensioni o dei veicoli commerciali leggeri.

Il nuovo modello è caratterizzato da prestazioni al vertice del segmento per portata, volume di carico e massa complessiva e viene offerto in un’ampia gamma di versioni con lunghezze e altezze. I motori diesel del nuovo Movano sono quanto di meglio si può trovare in termini di consumi ed emissioni CO2. La potenza dei propulsori diesel da 2.2 litri Euro 6d va da 120 CV a 165 CV. L’elevata coppia ai bassi regimi va da 310 Nm a 1500 g/min a 370 Nm a 1750 g/min.

Nuovo Opel Movano interni

Nuovo Opel Movano: aperti ufficialmente gli ordini anche in Italia

Tutti i powertrain offerti avviano le ruote anteriori e sono abbinati a cambi manuali a 6 rapporti. La robustezza del nuovo Opel Movano è riflessa nel suo design che allo stesso tempo dimostra dinamicità e grande efficienza.

Rispetto al modello precedente, il costo totale di proprietà è stato notevolmente ridotto: in un periodo di quattro anni, le spese di manutenzione, riparazione e pneumatici scendono di circa il 20% mentre quelle per il carburante di circa l’11%.

Basato sulla piattaforma numero uno in questo mercato, il nuovo Movano offre eccellenti capacità di carico e un’ampia gamma di versioni e volumi di carico. Il furgone è disponibile nelle lunghezze L1 da 4963 mm, L2 da 5413 mm, L3 da 5998 mm ed L4 da 6363 mm e nelle altezze H1 da 2254 mm, H2 da 2522 mm e H3 da 2760 mm.

La capacità di carico massimo va da 8 a 17 m³. Le portiere della versione H3 hanno un’altezza di 2,03 metri, la migliore della categoria. Insieme alle portiere posteriori apribili a 180° (opzionale a 270°), rendono il carico del nuovo Opel Movano particolarmente facile.

Propone una gamma di masse complessive tra le più ampie sul mercato

La gamma delle masse complessive è tra le più ampie di questa categoria e va da 2,8 a 4 tonnellate mentre le portate raggiungono un massimo di 1,8 tonnellate. Grazie a una lunghezza che va da 2670 a 4070 mm, una soglia di carico di soli 503 mm, una larghezza di 1422 mm tra i passaruota e di 1870 mm tra le pareti, il vano di carico del nuovo grande van di Opel rappresenta un punto di riferimento per i concorrenti.

La cabina standard propone una fila di tre sedili mentre la seconda della versione doppia cabina consente di trasportare altri quattro passeggeri. Per soddisfare ogni tipo di esigenza, il nuovo furgone è disponibile anche in versione telaio cabina singola e doppia. In Italia, il marchio di Stellantis proporrà inizialmente il nuovo Movano in versione Furgone in quattro masse complessive, quattro lunghezze e tre altezze.

L’Opel Movano L1H1 da 2,8 tonnellate è disponibile a partire da 25.520 euro con motore diesel da 120 CV. Il nuovo grande van viene offerto con una gamma completa di equipaggiamenti e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, molti dei quali fanno parte della dotazione di serie.

Ad esempio troviamo supporto per smartphone, portabibite, tasche profonde nelle portiere, sedile regolabile in sei direzioni con supporto lombare lato guidatore, panchetta per due posti con tavolino mobile, poggiatesta per tutti i passeggeri, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata, sistema Hill Start Assist, cruise control con limitatore di velocità, frenata di sicurezza automatica e tanto altro ancora.