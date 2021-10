Nuovo Opel Movano ora disponibile da 32.580 euro

Opel ha annunciato nelle scorse ore l’apertura degli ordini in Europa per il nuovo Opel Movano con motori diesel e per il nuovo Opel Movano-e con trazione 100% elettrica. I prezzi partono da 32.580 euro per il Movano Cargo e da 57.990 euro per il Movano-e Cargo.

La nuova gamma del furgone è l’offerta più competitiva che il marchio tedesco abbia mai proposto nel settore dei furgoni pesanti nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Il nuovo LCV della casa automobilistica di Stellantis fornisce dati ai vertici della categoria per carico utile, capacità di carico e peso lordo, combinati con un’ampia gamma di versioni, lunghezze e altezze di carrozzeria.

Nuovo Opel Movano-e

Nuovo Opel Movano: aperti gli ordini in Europa, anche per la versione 100% elettrica

Oltre al motore full electric, i propulsori diesel del nuovo Movano corrispondono ai migliori sul mercato per l’elevata efficienza dei consumi e le basse emissioni di CO2. La potenza delle unità da 2.2 litri, tutte conforme alle normative sulle emissioni Euro 6d, va da 120 CV a 165 CV. La coppia elevata a bassi regimi si estende da 310 Nm a 1500 g/min a 370 Nm a 1750 g/min. Tutti i motori sono abbinati a cambi manuale a 6 marce e alla trazione anteriore.

Il carattere duro e robusto del nuovo Opel Movano si riflette nell’estetica, che al tempo stesso ne visualizza la dinamica e la grande efficienza. Rispetto al modello precedente, il costo totale di proprietà è notevolmente ridotto. In un periodo di quattro anni, i costi sono inferiori di circa il 20% per manutenzione, riparazione e pneumatici e di circa l’11% per il carburante.

Nuovo Opel Movano

Per quanto riguarda il nuovo Movano-e, è il primo veicolo elettrico a batteria del produttore tedesco nel segmento dei furgoni pesanti. Sotto il cofano troviamo un motore elettrico con potenza di 122 CV (90 kW) e 260 Nm di coppia massima, con la velocità massima controllata elettronicamente a 110 km/h.

A seconda della variante scelta, i clienti possono optare tra batterie agli ioni di litio da 37 kWh e 70 kWh per un’autonomia rispettiva fino a 116 o 247 km nel ciclo WLTP.

Quattro lunghezze e tre altezze disponibili

Basato sulla piattaforma numero uno nel segmento di mercato, l’Opel Movano offre un’eccellente capacità di carico, nonché un’ampia gamma di cassoni e capacità di carico. I clienti possono scegliere fra quattro lunghezze (L1 da 4963 mm, L2 da 5413 mm, L3 da 5998 mm ed L4 da 6363 mm) e tre altezze (H1 da 2254 mm, H2 da 2522 mm e H3 da 2760 mm), con portate massime di da 8 a 17 m³.

Le porte della variante H3 sono alte 2,03 metri, le migliori della categoria. Insieme alle porte posteriori che si aprono a 180° (estendibili opzionalmente a 270°), rendono il nuovo Movano particolarmente facile da caricare. La cabina standard propone una fila singola di tre sedili mentre la seconda fila della cabina doppia opzionale ha posti a sedere per altri quattro passeggeri.

Il nuovo Opel Movano viene offerto anche come cabinato, cabinato doppiato e cabinato con unica fila di tre sedili. In futuro arriverà anche un’ampia gamma di conversioni specializzate, come ribaltabili, sponde ribaltabili e camper. A bordo non mancano una serie di sistemi di assistenza alla guida ad alta tecnologia, molti dei quali disponibili di serie.