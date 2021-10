Jeep Wrangler 4xe vince una competizione di rally

Il Rebelle Rally di quest’anno, il primo rally raid di navigazione in off-road tutto al femminile negli Stati Uniti, è iniziato l’8 ottobre vicino alla Diga di Hoover che ha portato i concorrenti in una corsa di otto giorni attraverso km e km di deserto, fino alle Imperial Sand Dunes in California. Parliamo di circa 2500 km che hanno reso l’evento il raduno off-road competitivo più lungo degli USA.

Quest’anno il Rebelle Rally ha attirato molto l’attenzione delle case automobilistiche perché la maggior parte di loro aveva un veicolo adatto per l’occasione. Ad esempio, Ford ha messo a disposizione tre Bronco di ultima generazione, Mitsubishi l’Outlander 2022, Honda il Ridgeline mentre Jeep ha schierato la nuova Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in.

Jeep Wrangler 4xe al Rebelle Rally 2021

Jeep Wrangler 4xe: il nuovo SUV ibrido plug-in ha conquistato l’edizione 2021 del Rebelle Rally

A diversi giorni dalla conclusione dell’evento, la casa automobilistica di Stellantis ha annunciato che la Wrangler 4xe è stata incoronata vincitrice del Rebelle Rally 2021, strappando la prima e la seconda posizione sul podio.

Ancora più importante, è diventata il primo veicolo elettrificato a vincere la competizione. È stato incoronato vincitore il Team 4xEventure, composto da una Jeep Wrangler 4xe inversione Rubicon e dai piloti Nena Barlow e Teralin Petereit.

Il secondo posto è andato al Team Jeep Thrills con lo stesso veicolo ma gestito da madre e figlia Christine e Emily Benzie. Tutti i veicoli partecipanti erano in versione standard con solo pneumatici e cerchi aftermarket dotati di specifiche compatibili con il regolamento.

In Italia, la Wrangler 4xe viene in offerta in tre allestimenti, chiamati 80° Anniversario, Rubicon e Sahara, con prezzi a partire da 69.550 euro per quest’ultima. Sotto il cofano è presente un gruppo propulsore ibrido plug-in capace di sviluppare fino a 380 CV di potenza.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 6,4 secondi mentre la velocità massima in modalità full electric è di 130 km/h. Jeep afferma che la sua Jeep Wrangler 4xe propone un’autonomia massima di 53 km in modalità 100% elettrica (nel ciclo urbano WLTP) con una singola ricarica. Quest’ultima avviene in meno di 3 ore utilizzando un caricatore rapido.