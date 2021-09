Jeep Wrangler 4xe con nuove tecnologie in test in America

Jeep avrebbe inviato due esemplari della Jeep Wrangler 4xe in Nord America con a bordo nuove tecnologie con l’obiettivo di fornire maggiori informazioni sulla strada ai conducenti. Ricordiamo che proprio la versione PHEV dell’iconico fuoristrada recentemente è entrata nella classifica Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems grazie al suo innovativo gruppo propulsore ibrido plug-in.

In particolare, le tue Wrangler testeranno nuove tecnologie Vehicle-to-Everything (V2X) per Stellantis e si concederanno su due funzioni in particolare. La prima utilizzerà le telecamere già installate agli incroci per trasmettere maggiori informazioni al veicolo e al conducente su potenziali rischi per la sicurezza prima di vederli effettivamente.

Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in

Jeep Wrangler 4xe: due esemplari sono stati inviati in Nord America per alcuni test speciali

La seconda, invece, invierà avvisi all’interno del veicolo ai conducenti nel momento in cui un veicolo di emergenza si trova nelle vicinanze o quando vengono rilevati altri blocchi stradali. Parliamo di tecnologie molto simili a quelle sviluppate da Audi che forniscono informazioni su semafori e persino sulle zone dove ci sono scuole.

Il sistema sviluppato da Stellantis, però, usa la tecnologia Multi-access Edge Computing and Safety Cloud. Lavorando assieme alla 5G Automotive Association, il nuovo gruppo automobilistico sarà in grado di collaborare a stretto contatto con diverse aziende di telecomunicazione come Verizon, Telus, Harman, Altran e American Tower per sviluppare nuove tecnologie V2X.

Mamatha Chamarthi, Head of Software Business and Product Management di Stellantis, ha detto: “La maggiore velocità di connettività, l’hardware migliorato e l’esperienza software ampliata hanno aperto nuove opportunità per Stellantis con i sistemi di sicurezza che sono una delle tante aree su cui ci concentriamo. Attraverso partnership intelligenti e strategiche, sfrutteremo i sistemi di prossima generazione e dimostreremo la tecnologia”.

Stellantis prevede che il nuovo sistema testato sulle Jeep Wrangler 4xe sarà pronto per il lancio in Nord America entro il prossimo decennio. Al momento non ci sono ancora informazioni su un possibile arrivo anche in Europa.

