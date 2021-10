Fiat Argo la più venduta in Brasile nella prima parte di ottobre

Due delle principali berline del mercato auto brasiliano si contendono la preferenza del pubblico. Finora Fiat Argo e Hyundai HB20 sono i leader nel mercato delle autovetture nell’importante paese latino americano. E sembra che di questa lotta si continuerà a parlare. Secondo i parziali diffusi da Fenabrave, il modello della principale casa automobilistica italiana è stata l’auto più venduta nei primi giorni di questo mese di ottobre.

E la distanza tra l’uno e l’altro è anche notevole. La tabella mostra che il modello realizzato da Fiat nel suo stabilimento di Betim-MG ha avuto 3.009 unità vendute nei primi giorni di questo mese. Il mese scorso, l’auto ha venduto 4.911 unità. Risultato che gli è valso un quarto posto nella classifica delle autovetture più popolari.

Il modello realizzato dalla casa automobilistica sudcoreana a Piracicaba-SP appare subito dietro. Ha registrato 2.077 unità immatricolate in questi primi giorni di ottobre. Il mese scorso è stato molto buono per il veicolo, in quanto ha superato anche il pickup Fiat Strada ed è stata l’auto più venduta del mese. In questo caso ne sono state vendute nel mese 7.147 unità.

Da gennaio sono stati omologati 67.146 esemplari della Hyundai HB20, che è leader tra le autovetture e secondo posto assoluto. Ma la Fiat Argo è subito dietro. Nello stesso periodo ne sono state immatricolate 65.415 unità. Vale la pena ricordare che il produttore di Minas Gerais era davanti a quello di San Paolo a fine agosto. In altre parole, avremo un combattimento interessante nelle prossime due settimane.

Ma non è tutto ciò che hanno mostrato i parziali di Fenabrave. Chi chiude il podio è Chevrolet Tracker, che ha venduto 1.924 unità . Questo SUV compatto è fermo da alcuni mesi a causa della crisi dei semiconduttori. Tuttavia, il mese scorso, è tornato a crescere nelle vendite e ha chiuso con 3.936 unità vendute. In ogni caso per Fiat Argo ancora un buon risultato dal Brasile con l’auto che potrebbe realmente diventare la più venduta in Brasile nel 2021.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500 Elettrica: produzione al di sotto delle attese