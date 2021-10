Jeep: conclusa la tre giorni alla Fiera Internazionale Fuoristrada

I tre giorni in Versilia che hanno caratterizzato la Fiera Internazionale Fuoristrada si sono conclusi e un ampio pubblico ha potuto ammirare le Jeep plug-in hybrid presso l’evento italiano, fra i più importanti nel panorama di quelli strettamente legati al mondo del fuoristrada. Jeep ha portato alla Fiera Internazionale Fuoristrada le nuove caratterizzazioni plug-in hybrid di Wrangler, Compass e Renegade, ovvero le varianti 4xe.

Entrambe le Jeep 4xe sono state messe a disposizione del pubblico per test drive anche sfruttando il Truck Jeep. Quella che era la prima edizione della Fiera Internazionale Fuoristrada, svoltasi fra il 15 e il 17 ottobre scorsi, è stata un successo grazie anche agli oltre 32mila visitatori fra professionisti del settore e appassionati divisi fra l’area Expo di Viareggio e l’area Experience di Massarosa dove trovava posto il Truck Jeep.

Il Truck Jeep è un autoarticolato capace di diventare uno spazio espositivo da 1.200 metri quadrati dotato di due pareti LED, una WallBox per la ricarica dei veicoli e un ponte alto 9 metri con bascula e pendenza da 45 gradi. In questa configurazione, il Truck Jeep si è rivelato utile per vivere emozioni e prove a cominciare dal twist che ha permesso di apprezzare le qualità dei veicoli Jeep anche ibridi plug-in.

Le Jeep 4xe presenti alla Fiera Internazionale Fuoristrada

La Fiera Internazionale Fuoristrada è stata per Jeep l’occasione giusta per mostrare le potenzialità del sub brand 4xe che identifica la nuova concezione di mobilità elettrica abbinata al fuoristrada secondo il costruttore americano di casa Stellantis. In questo modo il costruttore vuole esprimere l’evoluzione del concetto di capability aggiungendo la necessaria sostenibilità, l’efficienza e maggiore sicurezza e divertimento di guida.

La tecnologia ibrida applicata alle Jeep 4xe viene utilizzata attualmente sulle Compass, Renegade e anche Wrangler. Con le varianti 4xe, il costruttore americano ha aperto le porte ad una caratterizzazione fortemente connotata dalla sostenibilità, senza rinunciare alla trazione eAWD per viaggiare in sicurezza su tutti i fondi.

L’ultima arrivata, la Wrangler 4xe, viaggia anche in modalità completamente elettrica potendo contare su 380 cavalli di potenza con 637 Nm di coppia e alti livelli di performance anche in off-road. Tutti i nuovi SUV plug-in hybrid del costruttore di casa Stellantis sono capaci di garantire prestazioni in off road e urbane a zero emissioni secondo un principio che sul mercato sembra dare ottimi riscontri.

Non è un caso che Compass si trova infatti al primo posto del mercato plug-in in Italia sia nel mese di settembre, sia nel totale annuo, e Jeep si trova al vertice nel progressivo annuo del mercato vetture elettrificate, che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid.