Alfa Revival Cup entra nella famiglia Canossa Events

La galassia di Canossa Events si allarga, inglobando nuove stelle dell’automobilismo. Alfa Revival Cup entra infatti nel suo sistema, che diventa sempre più ricco e prestigioso. L’azienda, fondata nel 2010, organizza ormai quasi 300 appuntamenti all’anno. Fra questi ce ne sono alcuni di straordinario fascino ed esclusività. Un’ascesa formidabile, che ha fatto del suo nome un sinonimo di eccellenza nella realizzazione di eventi automotive.

Di queste ore la notizia della costituzione di Canossa Racing, una nuova realtà che punta ad organizzare attività in circuito destinate a gentlemen drivers ed appassionati di auto storiche e velocità. Si tratta di una joint venture tra GPS Classic e Canossa Events. Quest’ultima, acquistando Alfa Revival Cup, ha esteso la proposta di eventi nel mondo dell’automobilismo d’epoca.

In provincia di Reggio Emilia, nel quartier generale di Canossa Events, è palpabile la soddisfazione per l’ulteriore traguardo, che fissa un’altra tappa di un cammino in costante ascesa. La nuova realtà si farà carico di organizzare attività in pista destinate a fare la gioia dei piloti e degli appassionati di vetture classiche. Canossa Racing unisce l’esperienza e la vasta rete di Canossa Events alla profonda conoscenza di GPS Classic per le gare con auto storiche.

Nello spirito dell’intesa rientra l’accorpamento, nella già citata galassia, di Alfa Revival Cup. Si tratta di un noto campionato dedicato alle Alfa Romeo GT e Turismo costruite fra il 1947 e il 1981, a calendario ACI Sport. Canossa Racing arricchirà il mondo degli eventi per auto storiche e sportive, in cui Canossa Events è leader, andando ad ampliare l’offerta di esperienze uniche che l’azienda offre da sempre sul mercato. A giovarsene saranno, in questo caso, piloti ed appassionati di sport. Probabile, a questo punto, che nascano nuove sinergie con la divisione Driven Lifestyle di Motorsport Network.

Nuove emozioni per gli appassionati Alfa Romeo e di altri marchi

Comprensibile la soddisfazione di Luigi Orlandini, Presidente e CEO di Canossa Events, che si esprime in questi termini: “Sono lieto di presentare Canossa Racing, un altro importante passo nella nostra continua strategia di crescita. Insieme creeremo nuove opportunità per tutti coloro che amano passare il proprio tempo tra il paddock e la pista“.

“L’acquisizione di Alfa Revival Cup – prosegue l’imprenditore emiliano- è il perfetto esempio di un campionato eccezionale, dedicato a tutti gli alfisti in cerca di emozioni a bordo delle auto che hanno creato il mito Alfa Romeo“.

Ecco le parole di Tommaso Gelmini (Fondatore e CEO di GPS Classic): “Sono entusiasta di poter collaborare alla creazione di Canossa Racing con Canossa Events, un’azienda internazionale leader nel mondo degli eventi e delle esperienze motoristiche ad ampio raggio. Per più di 15 anni GPS Classic ha organizzato eventi racing per auto storiche. Questa è l’occasione perfetta per condividere la nostra lunga esperienza con il team Canossa. La nuova avventura, che parte dall’Alfa Revival Cup, è un’opportunità fantastica per sviluppare il mondo delle gare in un contesto più grande ed internazionale“.

Fonte | Canossa Events