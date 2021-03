Auto storiche: eventi del calendario 2021 Canossa Events

Si annuncia ricco e assortito il calendario di manifestazioni per auto storiche messo a punto dagli uomini di Canossa Events per il 2021. Anche se la difficile situazione epidemiologica connessa al Covid-19 complica le cose, il team non si è arreso. Confermati i suoi cavalli di battaglia, con diverse novità. L’obiettivo? Regalare la solita miscela di esperienze uniche, rally memorabili, ospitalità ricercata.

Gli appassionati possessori di auto storiche potranno giovarsi di nuove esaltanti esperienze, nel segno della bellezza, con strade e panorami indimenticabili, in un quadro dove sportività, gastronomia e accoglienza a 5 stelle si intrecceranno in modo mirabile. Come sempre, del resto. Grande attenzione per gli aspetti legati alla sicurezza dei protagonisti, dello staff e del pubblico, in tempi di Coronavirus.

Il calendario di appuntamenti elaborato per il 2021 da Canossa Events toccherà diversi continenti, con tappe in Europa, Medio Oriente e America del Nord. Luoghi distanti e diversi, profondamente diversi, ma legati dal fil rouge delle emozioni che le auto storiche sanno scatenare in ogni angolo del mondo.

Auto storiche in Europa

Ad aprire le danze ci penserà la nuova edizione di Terre di Canossa, che andrà in scena dal 20 al 23 maggio. Lo sfondo sarà regalato dalle millenarie strade che furono della Gran Contessa Matilde, Regina d’Italia nel XII Secolo. Un viaggio dalla via Emilia al mare della Versilia, fra città d’arte, antichi castelli e paesaggi meravigliosi. La creatività di chef stellati delizierà il palato dei partecipanti, cui questa gara di regolarità internazionale per auto storiche promette una straordinaria esperienza.

Poi sarà il turno della classica Modena Cento Ore, in programma dall’8 al 13 giugno. Gli organizzatori regaleranno la solita combinazione di auto storiche meravigliose, gentlemen drivers, sport, turismo, enogastronomia e relax. La fisionomia sarà quella di un percorso coast to coast, con 10 prove speciali in salita su strade chiuse e 3 gare sui mitici circuiti di Misano, Imola e Mugello. I momenti conviviali e le serate di gala si terranno in location spettacolari.

Nello stesso periodo andrà in scena la Stella Alpina, inserita in calendario dall’11 al 13 giugno. Qui gli uomini di Canossa Events dovranno sdoppiarsi, per garantire la consueta eccellenza. Non ci sono dubbi sulla riuscita dell’impresa, perché stiamo parlando di un’organizzazione al top, apprezzata ad ogni latitudine. L’intrigante avventura in Trentino, proietterà gli equipaggi in esaltanti esperienze di guida sulle auto storiche, nel maestoso scenario delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Il rally attraverserà come sempre incantevoli strade e Passi Alpini, coniugandoli a un’ottima ospitalità.

Spazio per youngtimer e turismo

Fra le novità del calendario 2011 di Canossa Events, merita di essere segnalata la prima edizione di Old But G-Old, in programma dal 2 al 4 luglio. Qui, il ruolo di attrici spetterà alla Youngtimer, auto che rappresentano un fenomeno emergente e sempre più attrattivo. Cuore pulsante saranno i momenti racing presso l’Autodromo di Varano, in un mix di passione e adrenalina nella Motor Valley, luogo iconico della velocità e della creatività automobilistica.

Spazio anche per l’universo touring, con tanti gli appuntamenti in Italia e non solo. Il primo evento della serie sarà il Motor Valley Tours Casa Maria Luigia nelle Terre di Canossa. Ai protagonisti, il piacere di un viaggio alla scoperta della perfezione culinaria di Massimo Bottura, dell’unicità motoristica di quest’area e dei tesori del centro storico di Modena. Poi sarà la volta del Dolomites Grand Tour (3-5 settembre). Altri Motor Valley Tours sono in programma da maggio ad ottobre.

Auto storiche e Ferrari negli USA

Fra le manifestazioni d’oltreoceano, il compito di aprire le danze spetterà al Rally of the Music City (4-8 agosto). Una vera avventura driving, emozionante, vivace e dinamica, tra Nashville e i luoghi naturali del Tennessee. Poi sarà il turno del Rally of Enchantment (15-21 maggio 2022), alla scoperta del grandioso sud-ovest americano, conosciuto ed ammirato in tutto il mondo grazie anche al cinema di Hollywood. Infine, il Fall Rallye New England, previsto dal 5 all’8 ottobre. Si tratta di un’esperienza di guida nello splendore del fogliame autunnale del New England, uno fra gli eventi naturali più spettacolari del mondo.

Come alcuni di voi sapranno, a dicembre dello scorso anno Canossa Events ha acquistato Cavallino Inc. Le auto a marchio Ferrari sono spesso grandi protagoniste delle manifestazioni curate dal team. Uno degli appuntamenti di questo taglio sarà il Cavallino Classic di Palm Beach, atteso dal 22 al 25 aprile. Questo evento spegnerà nel 2021 le sue 30 candeline. Tre decenni dedicati alla celebrazione di un mito consegnato all’umanità da Enzo Ferrari. Ancora una volta si attende la presenza delle auto più pregiate del marchio, dei collezionisti più esigenti e di tanti appassionati.

Tra Dubai e l’Oman

In Medio Oriente, Canossa Events ha sede a Dubai. Quell’area del modo vede gli uomini del suo staff impegnati a proporre raffinati eventi su misura, come esperienze b2b per aziende locali e internazionali e tour di lusso per clienti privati. Nel calendario 2021 si saranno l’Oman Tour e il tour Dubai and Beyond, alla scoperta delle gemme nascoste di quei territori. Inoltre, nuovi tour per gli appassionati di auto saranno progettati per combinare una vacanza di lusso con l’emozione del Gran Premio di Formula 1, sia negli Emirati Arabi Uniti che in Arabia Saudita.

