Fiat Pulse arriva già nelle concessionarie prima del lancio

Il nuovo Fiat Pulse è stato presentato in anteprima della casa automobilistica torinese qualche mese fa. Si propone sul mercato brasiliano come un SUV compatto davvero interessante che rappresenta un mix di diverse auto Fiat disponibili in Brasile, fra cui la Argo.

Nelle scorse ore è emersa la notizia che il nuovo Pulse è già presente in alcune concessionarie del marchio torinese presenti in tutto il paese. Il SUV compatto è stato a lungo il lancio più atteso dal produttore italiano, da quando gli Sport Utility Vehicle hanno iniziato a conquistare il settore automobilistico.

Fiat Pulse: i primi esemplari del nuovo SUV sbarcano in concessionaria

Sul profilo Instagram di Fiat Pulse Club è possibile vedere un esemplare del modello senza targa. Trattandosi di un prodotto ad alto volume di vendite, il brand di Stellantis si sta già preparando al suo arrivo sul mercato, fornendo parte o tutte le concessionarie in vista dell’inizio delle prevendite che dovrebbero partire il 19 ottobre.

Si prevede che il SUV compatto di Fiat occuperà gran parte della produzione dello stabilimento di Betim, ad eccezione del nuovo Toro, vista la mancanza di semiconduttori nella catena di approvvigionamento globale. Quindi, probabilmente alcuni veicoli di Fiat registreranno un calo delle vendite a partire da questo mese.

Proprio come le altre case automobilistiche, lo storico marchio di Torino darà precedenza alle novità. Diciamo che Fiat non baderà a spese per riuscire a costruire una certa quantità di Fiat Pulse per soddisfare la domanda.

Sappiamo che la gamma di nuovo SUV sarà costituita da diverse versioni per tutte le tasche. Sotto il cofano ci sarà inizialmente il motore turbo benzina GSE da 1 litro con potenza di 125 CV con alimentazione a benzina e 130 CV con etanolo, oltre a 200 Nm di coppia massima a 1750 g/min.

Con il cambio automatico CVT, il SUV compatto dovrebbe percorrere 12,8 km con 1 litro in città e 14,6 km con 1 litro su strada. Saranno disponibili anche la modalità di guida Sport con modifica dei parametri del motore, la tecnologia Start & Stop e altre funzioni per ridurre i consumi.

A bordo del nuovo Fiat Pulse non mancheranno il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 10 pollici, climatizzatore automatico, quadro strumenti digitale, avviso di cambio corsia, frenata automatica con rilevamento di pedoni e tanto altro ancora.

In futuro è previsto anche l’arrivo della variante con motore Firefly da 1.3 litri da 109 CV e 139 Nm e con la possibilità di abbinare un cambio manuale o CVT.