Fiat Pulse avvistato mentre girava uno spot pubblicitario

Il nuovo Fiat Pulse è stato avvistato mentre registrava uno spot pubblicitario. Sappiamo che il SUV compatto debutterà ufficialmente la prossima settimana, con le vendite che inizieranno a novembre.

In particolare, il 19 ottobre sarà il giorno della presentazione ufficiale del nuovo modello destinato al mercato brasiliano. In tale occasione saranno svelate altre informazioni come prezzi, dimensioni e versioni.

Fiat Pulse tre quarti posteriore

Fiat Pulse: un nuovo prototipo senza camuffamento è stato avvistato sulle strade brasiliane

La casa automobilistica torinese ha già confermato che sotto il cofano ci sarà un motore turbo benzina da 1 litro con potenza fino a 130 CV, affiancato da un cambio automatico CVT. In alternativa sarà disponibile anche il propulsore 1.3 con trasmissione manuale o CVT.

Le prime unità del nuovo Pulse dovrebbero arrivare nelle concessionarie Fiat in Brasile a novembre mentre il giorno del lancio il brand torinese dovrebbe avviare la fase delle prevendite con qualche promozione per attirare l’attenzione dei primi acquirenti.

Ritornando allo spot pubblicitario, il prototipo del nuovo Fiat Pulse è stato avvistato sulle strade brasiliane mentre effettuava delle registrazioni per il materiale promozionale. Sappiamo che lo storico marchio torinese prevede di offrire il nuovo SUV compatto nelle seguenti versioni: 1.3 Manual, Drive 1.3 CVT, Drive T200 CVT, Audace T200 CVT e Impetus T200 CVT. Dovrebbe deputare anche la variante Like con un design più semplice e cerchi in acciaio con coprimozzi.

Con un obiettivo di espandere il concetto di downsizing nella gamma di prodotti con un powertrain all’avanguardia, che offre prestazioni senza rinunciare all’efficienza, Fiat ha portato sul suo primo SUV, sviluppato e prodotto nel paese, il motore turbo benzina T200 in grado di sviluppare fino a 130 CV di potenza con alimentazione tramite etanolo.

A detta di Fiat, si tratta del propulsore turbo da 1 litro più potente della sua categoria disponibile in Brasile. Le prestazioni superiori si estendono anche alla coppia massima che raggiunge i 200 Nm a 1750 g/min sia con etanolo che con benzina.

