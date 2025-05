Leapmotor T03 entra nella Top 5 del segmento A ad aprile 2025 in Spagna

Leapmotor sta guadagnando terreno sul mercato spagnolo, avviandosi al suo primo anno di attività. Leapmotor T03, la sua proposta per muoversi agilmente in ambienti urbani, è già un importante contendente nel segmento A. Ad aprile è salita al quinto posto della categoria, con una quota di mercato del 6,6%, competendo con modelli affermati con una gamma multi-energia che comprende versioni a combustione interna. Nel primo trimestre dell’anno, il Leapmotor T03 ha raggiunto una quota di mercato del 4,5% nella sua categoria.

In Spagna Leapmotor T03 è entrato nella Top 5 del segmento A, con una quota di mercato del 6,6%

Il Leapmotor T03 deve il suo successo alla combinazione unica di design, spaziosità e praticità. È perfetta per l’uso quotidiano, con un’autonomia di 265 km, che in città può arrivare fino a 395 km. Questa vettura accattivante presenta una sorprendente architettura degli interni che offre un livello di ottimizzazione dello spazio che si può trovare solo nei modelli di segmenti superiori.

Oltre alla Leapmotor T03 si segnala che nella categoria SUV, la Leapmotor C10 ha accumulato finora 127 immatricolazioni quest’anno. Questo modello, con gamma completamente elettrificata, attira l’attenzione per il suo design e la sua presenza su strada. Gli interni non fanno eccezione, con finiture e materiali curati nei minimi dettagli e, soprattutto, una dotazione tecnologica impressionante che offre i massimi livelli di comfort e sicurezza.

La sua versione ad autonomia estesa, la Leapmotor C10 REEV, sta riscuotendo un enorme successo: i concessionari del marchio hanno già ricevuto più di 155 ordini per questa vettura, settimane prima del suo arrivo nei loro showroom, previsto per maggio.

Il Leapmotor C10 REEV è sempre in movimento grazie alla sua batteria elettrica. La sua principale innovazione è l’inclusione di un motore a benzina da 1,5 litri con un serbatoio da 50 litri che entra in funzione per generare elettricità per alimentare la batteria quando questa sta per scaricarsi. Questa combinazione di tecnologie consente di percorrere fino a 970 km senza ricaricare.

Nel complesso, Leapmotor grazie alla C10 e alla Leapmotor T03 sta rafforzando la sua presenza nel mercato spagnolo. Ha raggiunto un totale di 413 immatricolazioni e una quota dell’1,6% nel mercato delle autovetture 100% elettriche. Ad aprile ha registrato 167 unità e un tasso di penetrazione del 2,4%.