Nuova Fiat 500 vince il premio Small Car of the Year

La nuova Fiat 500 è riuscita a vincere il premio Small Car of the Year in occasione dei News UK Motor Awards 2021 dopo essere stata votata dai consumatori e selezionata successivamente da un gruppo di importanti giornalisti automobilistici.

Come già avvenuto negli anni precedenti, i premi sono stati assegnati dai consumatori e da un gruppo di giornalisti specializzati delle testate britanniche, che hanno votato i migliori veicoli in tutti i segmenti.

Nuova Fiat 500 Elettrica

Nuova Fiat 500: la city car conquista il suo 10° riconoscimento in Gran Bretagna

Il premio conseguito ai News UK Motor Awards è il 10° ottenuto in Gran Bretagna e va ad arricchire il palmarès della nuova 500, che già annovera il titolo di Green Car degli Automobile Awards 2020 vinto in Francia e il trofeo Car of the Year and Best Small Electric Car assegnato da DrivingElectric.

A questi prestigiosi riconoscimenti internazionali vanno aggiunti anche il premio Miglior Design 2020 dato dalla rivista tedesca Auto Motor und Sport e quello di Miglior Design Concept dal famoso concorso internazionale Red Dot Design Award.

Lanciata a marzo 2020, la nuova vettura ha già collezionato numerosi riconoscimenti a livello internazionale e ha già acquisito una posizione di leadership nel segmento delle city car elettriche in Europa.

È l’auto più venduta in Europa nel segmento delle city car, avendo una quota di mercato di circa il 28%. Inoltre, è presente al vertice nel mercato delle utilitarie in 12 paesi ed è la vettura più venduta nell’intero panorama dei veicoli elettrici in Italia. Dopo essere stata lanciata nei mercati europei, in Israele e in Brasile, la nuova Fiat 500 è in procinto di diventare la prima city car 100% elettrica “all-In” a livello mondiale.

In Italia, la vettura viene proposta in sei allestimenti chiamati Sport, (Red), Dolcevita, Hey Google, Connect e Cult, con prezzi che partono da 13.982 euro per l’allestimento Cult. La nuova Fiat 500 Elettrica, invece, è disponibile in quattro allestimenti chiamati Action, (Red), Icon e La Prima con prezzi a partire da 23.700 euro per la Action.

