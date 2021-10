Ferrari invita alcuni fortunati clienti al lancio della nuova Icona

Ferrari ha inviato a un gruppo selezionato di stimati clienti un invito che conferma la presentazione della nuova esclusiva supercar della serie Icona per il mese prossimo, accompagnato da un regalo molto interessante.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, la nuova vettura dal look retrò sarà basata sull’hypercar LaFerrari Aperta, ma prenderà forte ispirazione a livello estetico dalla mitica 330 P4 degli anni ‘60.

Ferrari, ecco la lettera scritta da Enrico Galliera

Ferrari: sembra confermato il lancio della nuova Icona per il mese prossimo

L’invito inviato ad alcuni fortunati clienti sembrerebbe confermare questa cosa. L’invito consiste in una scatola marchiata Ferrari contenente una lettera e un quadrante del cambio in metallo come quelli visti sulle classiche Ferrari con trasmissione manuale.

Presenta un blocco della retromarcia progettato per salvare i piloti da corsa dall’aggancio accidentale della retromarcia, oltre ad avere un design insolitamente sottile. La lettera condivisa su Instagram da Varryx è stata inviata a un proprietario di una Ferrari Monza SP, la prima delle due vetture della serie Icona che celebra i modelli del passato.

Inoltre, all’interno della stessa lettera è riportato un messaggio scritto direttamente da Enrico Galliera – responsabile marketing di Ferrari – e riporta: “Siamo lieti di invitarvi a visionare di persona la vettura in occasione di un evento privato Anteprima che si terrà a novembre in Italia. Fino ad allora, in allegato trovate una replica del Cancelletto della classica Ferrari che ha ispirato il nostro nuovo modello Icona”.

Sfortunatamente, l’invito non riporta la data esatta della presentazione della nuova Ferrari Icona, ma pare che sarà mostrata al gruppo privato il 15 novembre mentre al pubblico il 21 dello stesso mese.

Le Finali Mondiali Ferrari si terranno presso l’autodromo del Mugello dal 16 al 22 novembre, quindi l’annuncio della vettura potrebbe avvenire in questi giorni. Per ora sappiamo che la misteriosa Ferrari F251 avrà il telaio in fibra di carbonio della Ferrari LaFerrari Aperta mentre sotto il cofano il V12 aspirato da 6.5 litri da 9000 g/min della 812 Competizione senza tecnologia ibrida.

Considerando il regalo del cambio, molto probabilmente la vettura verrà fornita con un cambio manuale. Resta comunque l’ipotesi di una trasmissione a doppia frizione come tutte le Ferrari di ultima generazione.

