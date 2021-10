Ferrari F251: proseguono gli avvistamenti della nuova Icona [Foto]

Sappiamo che il mese prossimo Ferrari presenterà ufficialmente una nuova vettura della serie Icona che sarà basata sulla Ferrari LaFerrari Aperta e renderà omaggio alla 330 P4 degli anni ‘60. Purtroppo, al momento non conosciamo ancora il nome finale del misterioso modello, ma sarebbe conosciuta internamente come Ferrari F251.

Detto ciò, poche ore fa il leaker Walter Vayr ha pubblicato su Facebook alcune foto spia che mostrano in azione un prototipo della nuova Ferrari ma con il corpo dell’hypercar ibrida annunciata qualche anno fa.

Ferrari F251 profilo laterale

Ferrari F251: un altro avvistamento della nuova Icona con il corpo de LaFerrari

Tuttavia, presenta alcune modifiche alla carrozzeria. Sul cofano anteriore è stata nascosta la presa d’aria con del rivestimento nero mentre sul retro sono posizionati al centro quelli che sembrano essere due grossi terminali di scarico al posto della barra verticale che troviamo su LaFerrari. Sembra trattarsi di una configurazione molto simile a quella utilizzata sulla più recente 296 GTB.

A parte queste piccole differenze, il resto è rimasto praticamente identico alla vettura originale. I frequenti avvistamenti della Ferrari F251 confermano che la casa automobilistica di Maranello è quasi pronta alla presentazione ufficiale. Prototipi recenti hanno confermato alcune similitudini con la Ferrari 330 P4, come il profilo della coda alta e lo spoiler posteriore prominente. Inoltre, c’è una linea del tetto arrotondata a forma di bolla.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, alla base della nuova Ferrari Icona ci sarà un telaio in fibra di carbonio condiviso con LaFerrari Aperta. Tuttavia, il motore dovrebbe essere completamente endotermico e quindi senza il sistema ibrido HY-KERS presente sull’hypercar.

Essendo un modello particolarmente esclusivo, sicuramente sotto il cofano ci sarà il V12 aspirato da 6.5 litri, magari nell’ultima configurazione disponibile che ha debuttato diversi mesi fa sulla 812 Competizione, la versione più potente della Superfast. In questo caso, il 12 cilindri riesce a sviluppare 830 CV di potenza fino a 9500 g/min.

Non ci resta che attendere il prossimo mese e vedere se la nuova Ferrari F251 sarà presentata in occasione delle Finali Mondiali Ferrari che si terranno sul circuito del Mugello.

