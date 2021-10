Opel Insignia Grand Sport a 299 euro al mese con Scelta Opel

Grazie al finanziamento Scelta Opel è possibile acquistare in promozione l’Opel Insignia Grand Sport in allestimento Business Elegance a 299 euro al mese fino al 31 ottobre 2021. In particolare, la Insignia Grand Sport in questione è disponibile al prezzo promozionale di 27.902 euro.

L’offerta prevede un anticipo di 8700 euro (che corrisponde al primo canone mensile), 35 rate mensili da 299 euro e rata finale pari a 12.171,54 euro (valore futuro garantito). Inoltre, sono previsti una percorrenza massima pari a 45.000 km, una durata contrattuale di 36 mesi e il pagamento della prima rata dopo un mese. Il TAN è al 6,45% mentre il TAEG al 7,84%.

Opel Insignia Grand Sport: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Scelta Opel

L’importo totale del credito è di 19.551,74 euro che include le spese istruttoria di 350 euro mentre gli interessi sono di 3084,80 euro. L’importo totale dovuto è di 22.784,54 euro, l’imposta di bollo è di 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti di 3,50 euro mentre quelle di bollo su invio comunicazione periodica pari a 2 euro.

L’offerta promozionale dedicata all’Opel Insignia Grand Sport Business Elegance è valida solo in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 per poter usufruire del contributo statale di 1500 euro concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso.

Inoltre, la promo è valida solo in caso di applicazione dello Speciale Voucher online con rottamazione dell’auto presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services. L’offerta promozionale su Scelta Opel include anche 750 euro di extra sconto compilando il form e richiedendo un preventivo direttamente sul sito Web ufficiale della casa automobilistica tedesca.

L’Insignia Grand Sport oggetto della promozione nasconde sotto il cofano un motore diesel CDTI a tre cilindri linea da 1.5 litri capace di sviluppare 122 CV di potenza a 3250 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Il propulsore è abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

Il marchio di Stellantis afferma che la berlina impiega 12,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Il consumo di gasolio nel ciclo misto è pari a 3.8 litri/100 km mentre le emissioni CO2 si attestano a 99 g/km.

Ecco l’equipaggiamento di serie offerto dall’allestimento Business Elegance

Per quanto riguarda la dotazione di serie offerta dall’Opel Insignia Grand Sport Business Elegance, abbiamo climatizzatore bizona con sensore di umidità e filtro antiodori, controllo automatico della velocità, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega da 18”, fari fendinebbia, kit riparazione pneumatici, luci diurne a LED, luci anteriori e posteriori a LED, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, cornici dei finestrini laterali cromate, calotte degli specchietti retrovisori esterne e paraurti in tinta con la carrozzeria, alette parasole con specchio e luci a LED, console centrale con porta bicchieri, rivestimento interno in Morrocana Monita Nero esedile guidatore con certificazione AGR, volante in pelle a tre razze con regolazione in altezza e profondità, cruise control e cinture di sicurezza anteriori e posteriori con pretensionatori, poggiatesta posteriori.

Non mancano riconoscimento dei cartelli stradali, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, sistema Active Hood con innalzamento del cofano in caso di urto di pedoni, freno di stazionamento elettronico, sistema di assistenza alla partenza in salita, vari airbag, due porte USB sul retro, caricatore wireless per smartphone compatibili, ABS, controllo elettronico della stabilità e della trazione, fari IntelliLux LED Matrix, avviso di collisione con frenata automatica di emergenza, avviso di superamento involontario dei limiti di carreggiata, rilevamento dei pedoni, retrocamera, quadro strumenti con display a colori da 8” e sistema di infotainment Multimedia Navi Pro con due porte USB nel bracciolo centrale, impianto audio con sette altoparlanti, supporto Apple CarPlay e Android Auto, connettività Bluetooth, navigatore satellitare con mappa europea, radio AM/FM e display touch da 8”.

