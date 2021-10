Jeep raddoppia le sue vendite in un mese in un paese

Ottime notizie arrivano da Jeep. Infatti Venerdì, la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha dichiarato che le sue vendite in India sono aumentate di oltre il doppio a settembre rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La società ha venduto 1.377 unità il mese scorso contro le 565 unità di settembre 2020. Le vendite di auto del marchio SUV fino a settembre di quest’anno sono aumentate del 161 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Il marchio Jeep è su una traiettoria di crescita entusiasmante. Le nostre vendite hanno acquisito un grande slancio, offrendo una crescita annua del 144 per cento a settembre 2021″, ha dichiarato il capo di Jeep in India Nipun Mahajan in una nota. “La nuova Jeep Compass lanciata all’inizio di quest’anno è stata ben accolta dai clienti indiani”, ha aggiunto.

“I nostri partner di rete hanno compiuto sforzi notevoli per garantire buone vendite e soddisfazione del cliente dopo la vendita, specialmente durante il blocco. La nostra performance del secondo trimestre, quest’anno, è stata particolarmente buona e ci stiamo sforzando di continuare questo slancio per il resto del l’anno”, ha osservato Mahajan. Insomma dall’India arrivano buone notizie per Jeep che a breve lancerà il SUV a 7 posti Meridian la cui produzione inizierà a partire dal mese di aprile del 2022 mentre le vendite dovrebbero cominciare nel corso dell’estate, a luglio oppure ad agosto.

Jeep punta forte sull’India per crescere ulteriormente ed affermarsi come il principale marchio globale di Stellantis. Il mercato indiano infatti viene considerato come uno di quelli maggiormente in crescita nei prossimi anni e dunque fare bene li diventa fondamentale se si vogliono incrementare ulteriormente le immatricolazioni.

