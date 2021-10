Jeep: il CEO afferma che i clienti Ford vengono ‘ingannati’

Nei giorni scorsi il numero uno di Jeep in Nord America Jim Morrison, ha preso in giro Ford per i problemi di qualità del suo Bronco. Questo genere di cose non è raro, ma sembra che la rivalità si stia leggermente riscaldando, con Muscle Cars & Trucks che riporta che Morrison ha ora dato un altro colpo alla Ford, questa volta sostenendo che il nuovo prodotto dell’Ovale Blu non sarà in grado di tenere il passo sui percorsi fuoristrada.

“In realtà mi dispiace per i clienti di Ford Explorer Timberline che vengono ingannati”, ha detto Morrison. “Puoi dipingere un gancio di traino di rosso. Ciò non significa che dietro il gancio di traino reggerebbe al momento giusto.” È andato un po’ oltre, sottintendendo che i veicoli fuoristrada Ford siano poco più di un pacchetto estetico: “Progettiamo tutti quegli elementi Trail Rated da zero … non è solo un termine di marketing, è una nuova capacità che viene introdotta”, ha aggiunto Morrison. “Non metti solo adesivi e dipingi cose. Lo costruiamo con capacità incredibili”.

I commenti sono arrivati ​​mentre Jeep stava promuovendo la nuovissima Grand Cherokee, un veicolo che è stato appena rivelato il mese scorso, pochi giorni dopo che le copertine sono state tolte dalla Ford Expedition del 2022. L’Expedition è disponibile in una variante Timberline focalizzata sul fuoristrada, ma Jeep ha sicuramente il più ricco patrimonio fuoristrada e ritiene di rimanere l’autorità nella costruzione di SUV in grado di affrontare i percorsi più difficili del mondo.

Tuttavia, Jeep Grand Cherokee è più costoso, quindi per coloro che non hanno bisogno di andare da nessuna parte in qualsiasi momento, non c’è niente di sbagliato nel puntare sulla Ford Expedition. Vedremo se Ford nelle prossime ore risponderà alle parole del suo principale rivale.

