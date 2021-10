Fiat Pulse avvistata totalmente senza veli prima del debutto

Con il lancio confermato per il 19 ottobre, Fiat Pulse sta gradualmente perdendo la sua mimetizzazione nelle unità testate in tutto il Brasile. Con la data di presentazione sempre più vicina, questa volta il nuovo SUV compatto è stato avvistato privo di qualsiasi travestimento, confermando tutti i dettagli che avevamo precedentemente descritto.

La nuova Fiat Pulse è stata avvistata per le strade di Belo Horizonte (MG) da @vitor.cruz.1, che ha gentilmente fornito le foto. Nelle immagini è possibile vedere da vicino il retrotreno dell’inedito modello, che si presentava con una solida carrozzeria grigia, tonalità largamente utilizzata nelle auto premium, ma che ora sta arrivando su vetture di maggior volume. Il soffitto è dipinto di nero, il che indica che questa unità è almeno una versione intermedia o di fascia alta.

A lato, il pezzo forte sono senza dubbio le modanature in plastica sui parafanghi, che saranno comuni a tutte le versioni di Fiat Pulse. In questa specifica unità, le ruote hanno dimensioni maggiori rispetto al modello visto sopra, oltre a una verniciatura bicolore, che ancora una volta suggerisce che si tratta di una versione più costosa. Appaiono altri dettagli nascosti in precedenza, come il paraurti posteriore con la sezione centrale inferiore verniciata in argento, affiancato da due finte prese d’aria di scarico. Anche il portapacchi è verniciato in argento.

Altre foto sballate sono state fornite dal profilo Instagram @zeusrtm, che mostrano un’unità identica nella stessa tonalità di grigio e le stesse ruote. Ma queste immagini rivelano il nome della versione nel bagagliaio: Impetus 200 Turbo, indicando che la Pulse avrà 200 nm di coppia (che dà 20,4 kgfm), seguendo la nuova nomenclatura di Fiat e Jeep. La potenza prevista per il nuovo tre cilindri 1.0 turbo è di almeno 120 CV (ma non stupitevi se arriva con 130 CV), mentre la trasmissione sarà automatica a 6 rapporti e trazione anteriore.

In queste immagini potete vedere come apparirà l’anteriore su questa versione più costosa, che avrà la parte centrale inferiore del paraurti rifinita in argento, la stessa tonalità utilizzata sul retro. Nella foto che abbiamo pubblicato a luglio e agosto, questa parte era dipinta di nero, il che indicava che si trattava di una configurazione più semplice. Infine, in questa variante Impetus 200, il faro ausiliario sarà sicuramente di serie.

Fiat Pulse

