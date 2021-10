Porte aperte e nuovo spot per la Nuova (500)RED

Con la presentazione del 22 settembre scorso, Fiat ha avviato la partnership con l’organizzazione che lotta contro le pandemie lanciata da Bono Vox e Bobby Shiver 15 anni fa formalizzando l’effettiva immissione sul mercato della Nuova (500)RED. Come abbiamo già discusso qui, la gamma (RED) di Fiat prevede una caratterizzazione specifica per tutti i modelli della Famiglia 500 ovvero Nuova 500 Elettrica, Fiat 500, 500X e 500L. La Nuova (500)RED Elettrica è la prima vettura al mondo marchiata (RED) e si fa ambasciatrice dell’importante messaggio Protect The Planet And Its People.

Cominciano però in queste ore le attività promozionali legate alla Nuova (500)RED con un nuovo spot già diffuso in rete che va ad enfatizzare la missione universale che si pone la (500)RED di Fiat. Come ha ammesso Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO del Gruppo Stellantis: “la Nuova (500)RED vuole portare il messaggio di (RED), ovvero che tutti possiamo avere un ruolo nella lotta alle pandemie, per le strade e ancora di più alle persone. Per questo abbiamo pensato e sviluppato insieme a (RED) uno spot basato sul concetto di attenzione per l’ambiente e per le persone, un principio che fa parte del DNA di FIAT. La Nuova (500)RED, infatti, è elettrica e quindi fa bene all’ambiente, ma non solo: Nuova (500)RED contribuisce a combattere le pandemie mondiali sostenendo il progetto (RED), quindi protegge le persone, tutte!”.

Francois ha aggiunto inoltre che “l’universalità del messaggio viene enfatizzata giocando sul paradosso tra le dimensioni della vettura e il numero di persone che possono entrarvi: la risposta è nelle immagini che mostrano un numero sempre crescente di persone, di ogni genere e provenienza geografica, che si avvicinano all’auto come se avessero tutte l’intenzione di salirci. Metaforicamente una grande famiglia costituita dal mondo intero, che quest’auto è in grado di accogliere e portare verso un futuro migliore, facendosi ambasciatrice di consapevolezza e impegno sociale”.

La Nuova (500)RED incarna la volontà di un futuro migliore

La (500)RED lanciata da Fiat vuole farsi portavoce di un ragionamento rivolto ad un futuro migliore. Fa da colonna sonora alle immagini la mitica canzone napoletana O’ Surdatu Nammurato remixata da Ryan Tedder ovvero un inno alla pace e all’amore già noto in ogni parte del mondo. La (500)RED introduce un forte richiamo all’italianità e alla positività del messaggio di cui si fa portavoce in accordo col claim Pensata per il pianeta, pensata per le persone, caratteristiche evidenziate dalla colorazione Red by (RED) utilizzato per la carrozzeria e anche per gli interni: una colorazione unica, per la prima volta disponibile sulla Nuova 500 Elettrica che introduce un significato etico e coerente con la missione prevista dal rapporto collaborativo tra Fiat e (RED).

Lo spot si conclude con una provocazione: “siate pronti a mettervi alla guida del cambiamento”. Ciò perché ognuno può fare la propria parte nella lotta contro le pandemie e tutti possono guidare le possibilità offerte dal cambiamento, un messaggio che si riflette anche nella possibilità di avere solamente di avere il solo sedile di guida in rosso e gli altri neri.

La Nuova (500)RED si potrà scoprire, assieme a tutti gli altri modelli della Famiglia (500)RED nei concessionari italiani durante il porte aperte del 9 e 10 ottobre prossimi. Dal punto di vista delle promozioni, la Nuova (500)RED si potrà avere grazie ad una promo di FCA Bank: mediante una rata da 159 euro al mese con 2 anni di ricariche incluse, difatti l’offerta permette di avere a disposizione 2.000 kW di ricarica che mediamente riescono a coprire i consumi richiesti per circa 2 anni di utilizzo di una vettura elettrica.

