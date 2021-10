Peugeot aumenta la produzione della 208 in Argentina

Nello stabilimento di El Palomar vicino a Buenos Aires, è stato inaugurato un secondo turno di produzione della nuova Peugeot 208. Per questo, 663 nuovi dipendenti a tempo indeterminato sono stati incorporati nell’azienda, che appartiene al gruppo Stellantis. I nuovi dipendenti consentiranno di passare dalla produzione di 166 a più di 300 veicoli al giorno, aumentando il loro volume di produzione dell’88 per cento.

La nuova generazione della Peugeot 208 ha iniziato a essere prodotta in Argentina nel 2020, frutto di un investimento di 320 milioni di dollari annunciato nel 2016. La dimensione dell’esborso è stata utilizzata per modernizzare il complesso industriale di Buenos Aires e installare la piattaforma CMP su cui è installato questo veicolo basato.

Delle Peugeot 208 argentine ne sono già state prodotte più di 34 mila unità. Quest’anno nel mercato locale è il settimo veicolo con il maggior numero di brevetti tra tutti i segmenti. E in Brasile, il principale mercato di esportazione, il suo volume di vendita è aumentato del 517 per cento rispetto al 2020. Pertanto, consentirà al marchio di crescere nel paese vicino del 146 per cento durante tutto l’anno.

Ci sono sette versioni della Peugeot 208 argentina in vendita. Solo una ha un motore a benzina a tre cilindri da 1,2 litri e 82 cavalli. Il resto arriva con un motore a benzina a quattro cilindri da 1,6 litri e 115 cavalli. Oltre a queste versioni fatte in Argentina, Peugeot vende nel paese la 208 GT Tiptronic ($ 4,462,545) e la GT Line Tiptronic ($ 4,454,627) , ma vengono importate dall’Europa.

Ricordiamo infine che anche i modelli Peugeot Partner e Citroën Berlingo sono prodotti a El Palomar, che dal 2022 aggiornerà le proprie dotazioni di sicurezza e incorporerà il controllo di stabilità per adeguarsi alle normative che entreranno in vigore il 1° gennaio e continueranno ad essere commercializzate in Argentina. Nei prossimi anni, la piattaforma CMP dovrebbe avviare la produzione in Argentina dei nuovi modelli Peugeot e Citroën.

