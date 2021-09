Il CEO di Citroen parla del futuro del marchio

Tra le sfide dell’elettrificazione nei mercati in Europa e il piano di espansione in nuovi paesi, come l’India, Citroen dimostra l’importanza di avere due strategie in atto nel presunto sforzo di consolidarsi come protagonista della mobilità nella nuova era dell’industria automobilistica. Parte del gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra PSA e FCA lo scorso anno, Citroen sta scommettendo molto sulla creazione di maggiore valore al di fuori dell’Europa, puntando sui mercati emergenti del Sud America e dell’India con una nuova vettura di segmento B per consolidare la crescita globale.

“Dal punto di vista del marchio – e sono molto entusiasta di essere alla guida di Citroen in questo momento – vogliamo fare le cose giuste, mantenere e preservare l’auto come fonte di progresso per tutti e amplificatore della qualità di vita, di benessere. Si tratta di comfort, ma va oltre il comfort: si rivolge all’esperienza del cliente senza preoccupazioni, alla gestione del rumore, alla trasparenza dei prezzi e della manutenzione. È un’intera dimensione del benessere. Ma vogliamo anche pensare alla nostra società”, afferma il capo del marchio francese, ricordando che l’elettrificazione può avere effetti contrari a quelli previsti.

“In primo luogo, ci sono due o tre cose che sono chiare: l’Europa si sta muovendo, nel bene e nel male, verso la piena elettrificazione a un ritmo accelerato sulla base della proposta avanzata dalla Commissione europea il 14 luglio di quest’anno. E’ anche abbastanza evidente che gli Stati Uniti seguiranno lo stesso percorso. Quello che è molto difficile da prevedere – e dobbiamo essere onesti – è l’effetto domino sui mercati.

Se guardiamo alla situazione europea in termini di regolamentazione, l’Euro 7 la norma sulle emissioni imporrà una forma di elettrificazione, ma alcuni dei mercati di cui stiamo parlando sono nella norma Euro 2. Il tempo necessario per passare all’elettrificazione sarà un’interessante competizione tra domanda e richiesta.”

“Ora, i motori a combustione finanzieranno l’elettrificazione? Ci possono essere opinioni del genere oggi, ma non sarà così tra qualche anno. Perché con l’entrata in vigore della norma Euro 7, la redditività delle auto con motore a combustione saranno peggiori di quelle elettrificate, in parte a causa del miglioramento del costo dell’elettrico, ma in gran parte a causa del maggior costo della combustione. Ma posso prometterti che non saranno l’India e il Sud America a finanziare gli altri, dobbiamo evitare che le auto elettriche siano costose e quindi esclusive”.

Dalla scuola Carlos Tavares, attraverso la quale “prima devi imparare a camminare e poi a correre”, Vincent Cobée distingue i ritmi Citroen: “In India e in America Latina, stiamo camminando. Camminiamo più velocemente che possiamo e un giorno potrebbe arrivare di corsa. In Europa, la storia è diversa: corriamo da un po’ di tempo, dobbiamo fare uno sprint e assicurarci di farlo nella giusta direzione.

Cioè, garantire la transizione energetica in un modo che sia accettabile per i clienti e gestire l’evoluzione del modello di proprietà. Ma dobbiamo guardare alla situazione senza negare fatti o realtà. Ecco perché il modello di business deve essere positivo, l’accettazione dei veicoli elettrificati deve essere alta e non può forzare il sistema. Possiamo gestire il sistema, ma non forzarlo”, afferma.

