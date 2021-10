Stellantis avanza in Brasile e Argentina grazie ai suoi brand

Stellantis avanza nella leadership delle vendite in Brasile e Argentina a settembre e da inizio anno per quanto riguarda le auto e i veicoli commerciali leggeri. Nel mercato brasiliano, il nuovo gruppo automobilistico è riuscito a vendere 44.964 unità il mese scorso, raggiungendo il 31,4% di quota di mercato e posizionando sei modelli tra i 10 più venduti a settembre. Quelli più performanti sono stati Fiat Toro, nuovo Strada e Jeep Compass.

Le immatricolazioni da inizio anno sono state pari a 485.525 unità, con una quota di mercato del 32,9%. Sei veicoli sono stati tra i primi 10 più venduti da gennaio a settembre, con particolare attenzione alla seconda generazione del Fiat Strada. Parliamo del veicolo più venduto in Brasile con 85.386 unità vendute fino ad ora nel 2021.

Stellantis: oltre 485.500 veicoli sono stati venduti da inizio anno fino a settembre

Con quattro vetture tra le 10 best seller nel paese – nuovo Toro, nuovo Strada, Argo e Mobi – la casa automobilistica torinese ha terminato settembre con una leadership di mercato nel segmento delle auto e dei veicoli commerciali leggeri. Come riportato nell’articolo dedicato, si tratta del nono mese consecutivo che il brand torinese è riuscito a posizionarsi primo nella classifica brasiliana.

L’ultima generazione del pick-up Strada continua ad essere il veicolo più popolare in Brasile nel 2021. Nel cumulato dell’anno, il marchio di Stellantis è riuscito a vendere 335.512 veicoli e a conquistare una quota di mercato del 22,7%. Parliamo di un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2020.

L’ultimo trimestre è stato il migliore nella storia di Jeep

Nell’anno in cui Jeep compie i suoi primi 80 anni di esistenza, ha conquistato i migliori risultati della sua storia in Brasile. A settembre sono stati venduti 11.400 autoveicoli, con una quota di mercato dell’8%. Grazie a questo risultato, Jeep ha registrato il suo miglior trimestre della storia nel grande paese sudamericano, con 38.506 vetture vendute e una quota dell’8,3% sul totale delle vendite.

Da inizio anno, invece, le vendite sono state di 111.755 unità (7,6% di quota di mercato). Jeep Compass e Renegade sono tra i 10 modelli più venduti in Brasile sia a settembre che da inizio anno. Inoltre, la Compass ha conquistato il secondo posto nella classifica delle auto con 6824 esemplari immatricolati.

Per quanto riguarda Peugeot e Citroën, nei due articoli dedicati abbiamo riportato nello specifico tutti i dati di vendita. La casa del Leone ha registrato un +146% di vendite da gennaio a settembre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Citroën, invece, ha registrato una crescita del 52% fino al mese di settembre.

Infine, il mese scorso sono stati venduti in Brasile 180 pick-up di Ram fra 1500 e 2500. Grazie a questo risultato, le vendite annuali sono passate a 2621 unità. Inoltre, il Ram 2500 è tra i cinque modelli premium più venduti nel mercato brasiliano.

In Argentina, Stellantis ha terminato il mese con 9000 veicoli venduti e una leadership assoluta di mercato con una quota del 30,5%. Nei primi nove mesi del 2021, invece, sono state vendute 82.500 unità, pari al 28,7% delle vendite registrate nel mercato argentino. La Fiat Cronos è leader assoluta nelle vendite.

