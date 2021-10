Citroën continua a crescere molto in Brasile nel 2021

Citroën continua a crescere nel mercato brasiliano in questo 2021. Nelle vendite cumulate fino al mese di settembre, la casa automobilistica francese ha venduto 15.629 veicoli. Parliamo di una crescita del 52% in un mercato che è aumentato del 14% nello stesso periodo.

Solo il mese scorso, Citroën ha registrato una crescita delle vendite dell’84% rispetto a settembre 2020. Questo numero diventa ancora più rilevante poiché il mercato brasiliano è diminuito del 28%, se consideriamo i numeri di settembre 2021 rispetto a settembre 2020.

Citroën: le vendite a settembre 2021 sono aumentate del 52%

Inoltre, il brand di Stellantis ha guadagnato una quota di mercato dell’1,3% nell’ultimo mese, più del doppio di quanto aveva realizzato a settembre dello scorso anno. La costanza delle vendite della Citroën C4 Cactus rimane uno dei punti salienti dell’azienda nel 2021. Il SUV continua a crescere al di sopra della media del suo segmento.

A settembre, la C4 Cactus ha raggiunto il traguardo delle 12.816 unità vendute, con un aumento del 73% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in un segmento che è cresciuto del 31% nello stesso periodo.

Tra l’altro, a settembre Citroën ha lanciato la versione speciale X-Series che ha attirato l’attenzione dei clienti e assicura ottimi risultati di vendita nei primi giorni della sua commercializzazione.

Molto bene anche il segmento dei veicoli commerciali leggeri

Per quanto riguarda il segmento dei veicoli commerciali leggeri, la gamma del Citroën Jumpy continua ad ottenere grandi risultati. Nel 2021, le versioni Van Pack, Vitré e Minibus del Jumpy hanno collezionato 2341 unità nel mercato brasiliano, rappresentando una crescita del 134% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite della gamma Jumper completano i grandi numeri che lo storico marchio francese ha ottenuto nel 2021 nel segmento degli LCV (Light Commercial Vehicle).

Edgard Alexandrino, direttore commerciale di Citroën Brasile, ha detto: “Anche in un mese difficile, Citroën è riuscita a mantenere alte le sue vendite, garantendo una crescita superiore alla media del mercato brasiliano. Citroën cresce del 52% da inizio anno, in un mercato che cresce del 14%. I nostri veicoli commerciali leggeri, con le famiglie Jumpy e Jumper, con una crescita del 134% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mantiene la solidità dei propri risultati. A settembre abbiamo presentato anche un’edizione speciale del nostro SUV, la C4 Cactus X-Series, che ha conferito ancora più sportività al modello e si è distinto nelle concessionarie Citroën di tutto il paese”.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI