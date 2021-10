Fiat è leader in Brasile per il nono mese consecutivo

Con quattro modelli tra i 10 più venduti in Brasile (nuovo Strada, nuovo Toro, Argo e Mobi), Fiat ha concluso settembre confermando la sua leadership nel mercato delle auto e dei veicoli commerciali leggeri con una quota del 20,3% e 29.027 esemplari venduti. È il nono mese consecutivo che il brand torinese occupa la prima posizione della classifica brasiliana.

Il modello più immatricolato è stato il nuovo Fiat Toro che ha conquistato una quota di mercato del 4,8% e 6852 unità. Si tratta di un record storico dal lancio del pick-up. Il buon risultato di Fiat a settembre 2021 riguarda anche il nuovo Strada al quarto posto con 5772 veicoli (4% di quota di mercato), Argo al sesto posto con 4911 unità (3,4% di quota) e Mobi al settimo posto con 4574 esemplari (3,2% di quota).

Nuovo Fiat Strada

Fiat: a settembre ha conquistato una quota di mercato del 20,3%

Questo risultato mantiene la leadership di Fiat nel mercato brasiliano, raggiungendo la quota della 22,7% con oltre 335.000 unità vendute. Si tratta del marchio che è cresciuto maggiormente nel grande paese sudamericano, facendo registrare sette punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Sono già oltre 100.000 le vetture di differenza con la seconda posizione.

Il nuovo Strada continua essere il veicolo più popolare in Brasile nel 2021 con 85.386 unità vendute e una quota di mercato pari al 5,8%, con oltre 18.000 esemplari di differenza rispetto alla seconda posizione. Fiat si trova anche al terzo posto con la Argo e le sue 65.426 unità vendute (4.4% di quota di mercato).

Fiat Argo

Come detto ad inizio articolo, il brand torinese continua ad essere il marchio con il maggior numero di modelli tra i 10 più venduti nel 2021 in Brasile. Fiat è al momento il più grande venditore di pick-up nel mercato brasiliano con una quota del 45,6% a settembre e del 51,8% dall’inizio dell’anno.

Nel segmento B dei pick-up domina assolutamente il nuovo Fiat Strada con un’incredibile quota dell’80,3% a settembre e del 79,5% da inizio anno. Nel segmento CD dei pick-up, invece, spicca il nuovo Toro con il 33,7% a settembre e il 34,1% nei primi nove mesi dell’anno.

Fiat Mobi

Nel segmento delle hatch, lo storico marchio italiano continua a guidare con una quota del 29,6% a settembre e del 33,3% nell’anno. Nel segmento A delle hatch, la Mobi conferma la sua leadership per il nono mese consecutivo con il 70% di quota a settembre e il 58,8% nell’anno.

Nel segmento B delle hatch, Fiat chiude il mese in terza posizione con il 19% di quota di mercato nel mese scorso e il 25,8% da inizio anno. Infine, Fiat è seconda nel segmento delle berline con una quota di mercato pari al 24,9% a settembre.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI