Peugeot registra un aumento a tre cifre delle vendite in Brasile

Peugeot continua a conquistare buoni risultati di vendita in Brasile e mantiene la sua crescita ben al di sopra della media del mercato. In particolare, la casa automobilistica francese ha registrato una crescita del 146% da gennaio a settembre rispetto allo stesso periodo del 2020.

Con 19.981 unità vendute, la casa francese ha superato, nei primi nove mesi del 2021, il volume totale delle vendite dello scorso anno del 53%. Soltanto a settembre, la casa del Leone ha registrato volumi praticamente doppi (95%) rispetto allo stesso periodo del 2020, nonostante il mercato brasiliano abbia registrato un -28% rispetto a settembre 2020. Parliamo del risultato mensile più basso mai registrato negli ultimi 15 mesi.

Peugeot e-208 GT

Peugeot: +146% di vendite in più da gennaio a settembre 2021 rispetto al 2020 in Brasile

Anche rispetto al periodo pre-pandemia, Peugeot continua con ottimi risultati. Sono state immatricolate il 26,6% in più di auto rispetto allo stesso periodo del 2019, in cui aveva totalizzato 15.788 esemplari.

Cristiano Bandeira, direttore commerciale di Peugeot Brasile, ha detto: “I risultati mensili e la crescita costante, anche in un mese impegnativo, sono la prova degli sforzi compiuti per continuare con il nostro piano di crescita del marchio in Brasile. Oltre agli ottimi prodotti offerti, contribuiscono a questi risultati anche l’intenso lavoro di rafforzamento della rete di concessionari e la qualità del servizio”.

Peugeot e-Expert

Le vendite registrate dalla nuova Peugeot 208 continuano ad essere un importante punto di forza della gamma Peugeot del 2021. La vettura ha raggiunto una quota di mercato dell’8,3% nel segmento B delle hatch con motore superiore a 1 litro ed è cresciuta del 517% in volume di vendite rispetto ai numeri registrati lo scorso anno. I risultati del mercato in questo stesso segmento, invece, sono diminuiti del 21,5%.

Rispetto al 2019, l’aumento delle vendite di veicoli è stato del 140%. A settembre, la casa automobilistica di Stellantis ha anche annunciato la partenza delle vendite della Peugeot e-208 GT 100% elettrica. Si tratta del primo veicolo a zero emissioni di Peugeot proposto in Brasile.

L’azienda ha anche anticipato il lancio del nuovo Peugeot e-Expert, il furgone di medie dimensioni che si adatta a qualsiasi attività professionale con uno spazio di lavoro che facilita il quotidiano senza rinunciare a uno stile forte e a tecnologie all’avanguardia.

Felipe Daemon, capo di Peugeot Sud America, ha dichiarato: “Per Peugeot, il lancio di questi veicoli elettrici non significa solo offrire nuovi prodotti, ma un intero ecosistema di mobilità elettrica progettato per il consumatore brasiliano. Questi lanci annunciati rappresentano l’introduzione dell’elettrificazione nel nostro portfolio, ma anche il calcio d’inizio per un importante riposizionamento del brand nel paese, che ha tra i suoi pilastri strategici il movimento di elettrificazione che chiamiamo Move To Electric”.

