Nuovo Fiat Strada Volcano avrà il cambio CVT [Foto spia]

In seguito all’avvistamento di un prototipo dello Strada Ranch con cambio CVT, sempre dal Brasile arrivano nuove foto spia ma che questa volta riguardano il Fiat Strada Volcano con la stessa trasmissione.

Secondo i media brasiliani che hanno condiviso gli scatti “rubati”, il prototipo disponeva di un camuffamento molto scuro sul cruscotto volto a nascondere la leva del nuovo cambio automatico.

Nuovo Fiat Strada Volcano CVT tre quarti posteriore

Nuovo Fiat Strada: le ultime foto spia mostrano la versione Volcano con cambio CVT

In base alle ultime informazioni trapelate su Internet, la nuova trasmissione CVT sarà offerta sulle versioni Volcano e Ranch. Se lo Strada Ranch avrà i parafanghi sulle ruote posteriori, i pedali laterali e i nuovi cerchi in lega, lo Strada Volcano CVT manterrà lo stesso aspetto della variante con cambio manuale. L’unico cambiamento, infatti, sarà la nuova leva del cambio presente nell’abitacolo.

Il Fiat Strada Volcano 2022 costerà meno della versione Ranch. Sotto il cofano ci sarà il motore benzina Firefly da 1.3 litri con la possibilità di alimentarlo tramite benzina o etanolo. Nel primo caso produrrà una potenza di 101 CV mentre nel secondo 109 CV mentre la coppia sarà, rispettivamente, di 134 e 139 Nm.

La trasmissione CVT sarà fornita direttamente dalla giapponese Aisin e avrà praticamente la stessa configurazione a 7 rapporti utilizzata da Toyota sulla Yaris. Ovviamente, il nuovo Fiat Strada Volcano CVT rispetterà i nuovi standard sulle emissioni del programma Proconve PL7.

Per quanto riguarda la variante Ranch, è stata avvistata con nuovi cerchi in lega da 15” abbinati a pneumatici Pirelli Scorpion ATR 205/60 R15. Sono presenti, inoltre, alcune somiglianze con il Toro Ranch come i parafanghi presenti sui passaruota.

Se il pick-up compatto seguirà le orme del fratello maggiore, allora ci aspettiamo calotte degli specchietti retrovisori esterni, cornici dei fari ausiliari, dettagli della griglia e pedane laterali cromati. Sulle portiere anteriori ci sarà un badge identificativo della versione Ranch.

Per ora sappiamo che la variante Ranch sarà la top di gamma del Fiat Strada 2022. Sotto il cofano ci sarà la stessa configurazione vista sul Volcano, quindi il motore Firefly da 1.3 litri con potenza di 101 e 109 CV in base al tipo di alimentazione. Anche in questo caso, la trasmissione automatica CVT a 7 marce sarà fornita da Aisin.

