Dodge Challenger supera Camaro e Mustang nel terzo trimestre

Nonostante abbia tantissimi anni alle sue spalle, la Dodge Challenger riesce a portarsi a casa ancora degli ottimi risultati di vendita. Resuscitata con il model year 2008, sfruttando la piattaforma LX con alcune parti di Mercedes, la muscle car di Stellantis è ancora molto apprezzata dagli americani.

Nell’ultimo trimestre del 2021, Stellantis Nord America è riuscita a consegnare 13.994 esemplari della Challenger. Tuttavia, parliamo di una diminuzione del 14% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, anche se resta davanti alle sue dirette avversarie Ford Mustang e Chevrolet Camaro.

L’Ovale Blu ha riportato 2115 unità vendute della sua Mustang mentre Chevy 5203 esemplari della sua Camaro. Da notare, però, che la Mustang Mach-E 100% elettrica sta raggiungendo la pony car con motore a combustione interna.

Con questi scarsi risultati, General Motors potrebbe alla fine decidere di interrompere le vendite della Chevrolet Camaro. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, questo potrebbe accadere molto presto con l’arrivo sul mercato di una berlina a quattro porte con propulsione elettrica.

Ci sono altre due regioni per cui nel primo trimestre di quest’anno si sono raggiunte queste cifre negative. La continua carenza di chip sta provocando il caos in tutta l’industria automobilistica, oltre al fatto che le auto sportive non sono più così popolari come prima.

Quasi tutti gli automobilisti cercano infatti un veicolo utilitario, indipendentemente dal segmento e dal tipo di motore presente sotto il cofano. Questo ovviamente va a discapito delle muscle car come le Dodge Challenger, Ford Mustang e Chevrolet Camaro.

Per fortuna, nel caso della vettura muscolosa di Dodge, Stellantis ha intenzione di presentare in anteprima una muscle car elettrica il prossimo anno sotto forma di concept accanto a un modello di produzione con gruppo propulsore ibrido plug-in. Non sappiamo al momento se questi modelli prenderanno il posto delle Challenger e Charger oppure saranno delle nuove generazioni di entrambe.

