Fiat: è suo il veicolo più venduto in Brasile nel 2021

Fiat Strada dopo 9 mesi dall’inizio dell’anno ottiene la leadership della classifica delle auto più vendute nel 2021 in Brasile. E ciò avviene con un buon distacco rispetto al secondo posto. I dati delle immatricolazioni vengono rilasciati mensilmente dalla Federazione nazionale della distribuzione dei veicoli automobilistici brasiliana (Fenabrave). Secondo questa organizzazione, fino al mese scorso sono state vendute 79.613 unità del veicolo della principale casa automobilistica italiana. Aprile è stato il mese in cui sono state vendute più unità (12.581 unità).

Fiat Strada è anche leader nella sua categoria, quella dei veicoli commerciali leggeri. L’attuale generazione del modello è stata lanciata lo scorso anno. Attualmente, Fiat Strada viene offerta con due opzioni di cabina (Plus Cab e Double Cab) e tre opzioni di allestimento (Endurance, Freedom e Volcano). Il pickup di Fiat costa tra R$ 84.390 (Endurance Cabin Plus) e R$ 99.990 (Volcano Double Cabin).

E al secondo posto troviamo un altro modello del marchio italiano che viene prodotto nello stabilimento di Betim-MG: Fiat Argo. Il buon andamento di Argo nelle vendite le ha fatto sorpassare la Hyundai HB20 nella classifica delle immatricolazioni accumulate. Nei primi 9 mesi del 2021 sono state immatricolate 60.507 unità della compatta italiana. L’auto della casa sudcoreana (made in Piracicaba-SP) ha venduto 59.999 unità.

Proprio dietro queste tre vetture ci sono altri quattro rappresentanti del gruppo Stellantis. Da parte Fiat, la Mobi è in quarta posizione ( 54.949 unità ). Troviamo anche l’altro pickup Fiat Toro grazie alle 47. 797 unità immatricolatae. Nel frattempo, la Jeep è rappresentata dai suoi modelli principali. La Renegade, leader tra i SUV compatti, ha venduto 54.170 unità. La Compass è il principale riferimento nel mercato dei SUV di medie dimensioni e ha venduto 46.038 unità. Insomma per Fiat Strada e più in generale per il gruppo Stellantis sicuramente un 2021 molto positivo fino ad ora.

