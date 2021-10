Stellantis Vigo diventerà la più grande fabbrica di furgoni al mondo

Stellantis porta buone notizie per la Galizia, in particolare per lo stabilimento Balaidos di Vigo che appresta a diventare lo stabilimento che produce più veicolo commerciali al mondo. Queste vetture potrebbero non avere lo stesso fascino degli altri veicoli, ma la verità è che i piccoli furgoni sono tra i più redditizi nel settore automobilistico. Soprattutto quando si creano sinergie tra i brand. La Citroën Berlingo, la Peugeot Rifter e la Opel Combo stavano già lasciando lo stabilimento di Vigo, così come la Toyota Proace City grazie all’accordo PSA con il marchio giapponese. Le future Fiat Dobló (se non ci sarà cambio di nome) avranno la loro stessa base.

La nuova società è la grande dominatrice del mercato europeo in questo segmento, in cui detiene una quota del 35% (infatti è stato il principale ostacolo alla fusione di entrambi i gruppi. Questa notizia (in attesa di conferma ufficiale, ma già evidenziata dai sindacati di stabilimento in dichiarazioni alla stampa locale), consoliderà non solo l’occupazione di Stellantis, ma anche l’intera filiera, che prevede un aumento della cadenza tra il 15 e il 20% .

La Fiat Dobló è attualmente prodotta a Bursa (Turchia) dal produttore locale Tofas. Il lancio del nuovo modello è previsto per l’inizio del 2022 e segna il consolidamento dello stabilimento all’interno del piano industriale del nuovo Gruppo, che a suo tempo ha optato per la concessione del progetto K9 allo stabilimento galiziano rispetto ad altre opzioni dell’Est Europa, come Trnava (Slovacchia). Va ricordato che tutti questi furgoni hanno versioni elettriche, quindi a volte è richiesto il supporto dello stabilimento satellitare di Mangualde (nel nord del Portogallo).

