Peugeot leader di mercato a settembre 2021 in Francia

Peugeot mantiene la sua posizione di numero uno nel segmento delle autovetture con una quota di mercato del 17,3% nei primi nove mesi del 2021. Questi risultati includono tutti i veicoli della gamma, in particolare la 208, che rimane il veicolo più venduto in Francia, così come la 2008, 3008, 5008 e 508, che hanno permesso al marchio Peugeot di consolidare la sua posizione di leadership in questo periodo. Peugeot è anche leader di vendita per i grandi clienti – aziende, nei primi nove mesi del 2021

Durante i primi nove mesi del 2021 Peugeot ha due veicoli tra le prime cinque autovetture più vendute in Francia. In particolare segnaliamo che la 208 guida la classifica con una quota di mercato di 5,2 per cento, il SUV 2008 detiene il terzo posto con una quota di mercato del 4,3 per cento.

Cinque veicoli sono leader nel loro segmento: 208 nel segmento B con una quota di mercato del 5,2 per cento, la 2008 nel segmento B-SUV con una quota di mercato del 4,3 per cento, la 3008 nel segmento C-SUV con una quota di mercato di 3,2 per cento, la 5008 nel segmento C-SUV con 7 posti con una quota di mercato di 1.4 per cento e la 508 nel segmento D con una quota di mercato di 0,5 per cento.

Nel mercato delle autovetture, cresciuto del 3,9 per cento, Peugeot ha una quota di mercato del 17,3 per cento. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, che invece è aumentato rispetto allo scorso anno del 17,3 per cento la casa automobilistica del leone ha una quota di mercato del 17,9 per cento. Nel mercato PC + LCV, cresciuto del 9,8 per cento, il marchio automobilistico francese che fa parte del gruppo Stellantis ha annunciato una quota di mercato del 17,4 per cento.

Peugeot anche a settembre 2021 continua ad essere leader del mercato auto francese con una quota di mercato del 17,3 per cento

