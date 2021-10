ADAC F.4 Championship Powered by Abarth: Tramnitz conquista doppietta

È stato un fine settimana tutto nel segno di US Racing quello del quarto round dell’ADAC F.4 Championship Powered by Abarth sul circuito del Sachsenring. Dopo aver conquistato entrambe le pole position, Tim Tramnitz di US Racing si è imposto nelle prime due gare mentre Vlad Lomko ha conquistato la prima vittoria stagionale, scattando dalla prima fila in Gara 3.

Grazie ai due secondi posti e al quarto posto di Gara 2, Oliver Bearman di Van Amersfoort Racing mantiene il comando della classifica con 35 punti di vantaggio su Tramnitz. Anche sul tortuoso circuito del Sachsenring, le monoposto Tatuus F4 T.014, con motore Abarth T-Jet da 160 CV derivato strettamente da quello di serie presente sulle 595 e 695, hanno regalato un grande spettacolo.

Oliver Bearman di Van Amersfoort Racing

ADAC F.4 Championship Powered by Abarth: Tim Tramnitz di US Racing è riuscito a conquistare una doppietta al Sachsenring

Nella prima gara sul tracciato della Sassonia, Tim Tramnitz è partito dalla pole position, riuscendo a resistere nelle prime fasi agli attacchi del leader di classifica Bearman. Il tedesco di US Racing, nonostante l’ingresso della safety car, ha mantenuto il primo posto nella corsa sino alla bandiera a scacchi davanti a Bearman e al suo compagno di squadra Luke Browning.

In Gara 2, ancora una volta ha trionfato Tramnitz al Sachsenring davanti al suo compagno di squadra Browning e al francese Victor Bernier di R-ACE GP. La rimonta di Bearman, scattato dall’ottava casella della griglia, si ferma in quarta posizione dopo una gara d’attacco.

In Gara 3, il pilota britannico è riuscito a rimontare giro dopo giro. Nonostante i diversi tentativi, però, ha dovuto arrendersi a Lomko. Il russo di US Racing ha centrato la prima vittoria stagionale e ha confermato i progressi fatti nel corso della stagione. Sul podio è salito anche Nikita Bedrin di Van Amersfoort Racing che ha allungato nella classifica rookie.

La stagione dell’ADAC F.4 Championship Powered by Abarth si avvia verso il gran finale con gli ultimi due appuntamenti sui circuiti dell’Hockenheimring (22-24 ottobre) e del Nurburgring (5-7 novembre).

La classifica è ora così composta:

Oliver Bearman (GBR, Van Amersfoort Racing): 215 Tim TRamnitz (GER, US Racing): 180 Luke Browning (GBR, US Racing): 144 Nikita Bedrin (RUS, Van Amersfoort Racing): 101 Victor Bernier (FRA, R-ACE GP): 97

