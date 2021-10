ADAC Formel 4 Powered by Abarth: si corre al Sachsenring

Ad appena due settimane di distanza dall’appuntamento dell’Hockenheimring, che ha visto la vittoria di Oliver Bearman di Van Amersfoort Racing, Tim Tramnitz di US Racing e Nikita Bedrin di Van Amersfoort Racing, con i due piloti di Van Amersfoort Racing che hanno consolidato le rispettive leadership nelle classifiche assoluta e rookie, torna in pista l’ADAC Formel 4 Powered by Abarth sul circuito del Sachsenring.

Sui 3671 metri del tracciato costruito nella land della Sassonia, a circa 100 km da Dresda, le monoposto Tatuus motizzate Abarth (con il T-Jet da 160 CV strettamente derivato da quello montato sulle 595 e 695 stradali) e gommate Pirelli saranno nuovamente protagoniste con tre gare tra sabato 2 e domenica 3 ottobre.

ADAC Formel 4 Powered by Abarth: i giovani piloti si affronteranno queto weekend al Sachsenring

Dopo il giro di boa della stagione, Oliver Bearman si conferma leader anche nella serie tedesca e sarà sicuro protagonista in Sassonia, guardandosi le spalle da un agguerrito Tramnitz, distante 49 punti dal britannico di Van Amersfoort Racing con 13 punti di vantaggio sul suo compagno Luke Browning di US Racing.

A completare la formazione del team tedesco ci sarà Vlad Lomko reduce dal podio ottenuto in gara 3 ad Hockenheim. Dopo l’ottimo esordio non sarà della partita, invece, l’irlandese Alex Dunne che, non avendo mai testato sul circuito della Sassonia, tornerà in pista nel prossimo appuntamento, ancora una volta sul circuito dell’Hockenheimring.

Pronti a dare battaglia anche i giovani piloti francesi di R-ace GP Sami Meguetounif, Victor Bernier e Marcus Amand che, dopo l’ultimo appuntamento, è stato sopravanzato al secondo posto della classifica rookie da Michael Sauter di Sauter Engineering + Design.

Stamattina, alle 08:00 e alle 11:50 si sono tenute le due sessioni di prove libere dell’ADAC Formel 4 Powered by Abarth mentre alle 17:05 scatteranno le qualifiche. Sabato 2 ottobre, alle 11:45 partirà gara 1 mentre domenica 3 ottobre ci sarà una doppia gara per i giovani piloti con i semafori verdi alle 9:25 e alle 14:10.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI