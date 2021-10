Alfa Romeo Tonale: quando debutta?

Sembrava ormai certo che Alfa Romeo Tonale avrebbe debuttato in occasione della nuova edizione del Salone dell’auto di Ginevra che nei giorni scorsi è stato ufficialmente confermato dagli organizzatori dal 19 al 27 febbraio 2022. Invece è arrivata la notizia che molto probabilmente i marchi del gruppo Stellantis non ci saranno. Ciò ha sorpreso molto in quanto nelle scorse settimane si erano diffuse voci secondo cui Alfa Romeo Tonale nella sua versione di produzione sarebbe stato presentato proprio in quella occasione. A questo punto la domanda che tutti si fanno è quando sarà finalmente presentato Alfa Romeo Tonale?

Al momento le uniche certezze che abbiamo sono che lo sviluppo del modello sembra essere a buon punto come dimostrano i numerosi avvistamenti di prototipi camuffati del futuro SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione. Inoltre nei giorni scorsi i sindacati hanno confermato che a Pomigliano tutto è pronto per iniziare la produzione del veicolo dello storico marchio milanese che come anticipato negli scorsi mesi inizierà entro il primo trimestre del prossimo anno. Infine per quanto riguarda le vendite queste partiranno i primi giorni del prossimo mese di giugno così come anticipato negli scorsi mesi dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato.

Alfa Romeo Tonale a questo punto potrebbe debuttare tra la fine del 2021 e il primo trimestre del 2022. Sembra dunque sempre più probabile che per la sua presentazione il gruppo Stellantis possa infine optare per un evento appositamente organizzato dove molto probabilmente saranno svelati importanti dettagli sul futuro della casa automobilistica milanese che come sappiamo nei prossimi anni introdurrà nuovi modelli alla sua gamma e dovrebbe dunque annunciare importanti novità. Vedremo dunque se nelle prossime settimane arriveranno nuovi indizi a proposito a quando finalmente assisteremo al debutto di Alfa Romeo Tonale.

Dato che a quanto pare Stellantis non parteciperà al Salone dell’auto di Ginevra ci si chiede quando sarà presentato AlfaRomeo Tonale

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo chiude in calo il terzo trimestre del 2021 negli USA

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI