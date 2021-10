Maserati Grecale Trofeo: continuano gli avvistamenti in Italia

Finalmente il 16 novembre 2021, Maserati presenterà ufficialmente il nuovo Maserati Grecale, il suo secondo SUV. Nelle ultime settimane sono state pubblicate in rete tantissime foto spia di vari prototipi completamente camuffati, nascosti dallo stesso rivestimento blu e nero con varie scritte e il logo del Tridente dell’azienda.

Nelle scorse ore, Walter Vayr ha condiviso su Facebook gli ultimi scatti “rubati” che ci mostrano in azione un muletto ancora totalmente mimetizzato del Maserati Grecale Trofeo, ossia la versione più performante del nuovo Sport Utility Vehicle della casa automobilistica modenese.

Maserati Grecale Trofeo tre quarti posteriore

Maserati Grecale Trofeo: un altro prototipo completamente camuffato è stato avvistato in Italia

Alcune caratteristiche come i quattro terminali di scarico cromati presenti sul retro, l’assetto leggermente ribassato e le nervature presenti sul cofano motore, confermano che si tratta della versione top.

Proprio come gli altri modelli presenti in questo momento nella gamma del marchio di Stellantis, la versione Trofeo si posizionerà al vertice con diverse caratteristiche di fascia alta. Sappiamo che il Grecale fa parte di un piano annunciato dal Tridente che prevede il lancio di 10 nuovi modelli o restyling entro il 2023.

Sorgerà sulla piattaforma Giorgio condivisa con Stelvio e Giulia di Alfa Romeo e sarà prodotto nello stabilimento di Cassino (provincia di Frosinone). Nel caso del Grecale Trofeo, dovremmo trovare sotto il cofano lo stesso motore V6 biturbo da 2.9 litri dello Stelvio Quadrifoglio, in cui riesce a sviluppare ben 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima.

In alternativa, Maserati potrebbe optare per una versione depotenziata del nuovo Nettuno V6 biturbo da 3 litri che ha debuttato diversi mesi fa con la MC20. In quest’ultima è in grado di produrre 630 CV e 730 Nm.

Oltre alla variante Trofeo, la gamma del nuovo Maserati Grecale sarà costituita anche dalle versioni GT e Modena. In aggiunta al V6, il nuovo SUV della casa automobilistica modenese dovrebbe essere offerto anche con un motore a quattro cilindri in linea abbinato alla tecnologia ibrida, molto probabilmente la stessa configurazione presente sulla Ghibli Hybrid.

Non ci resta a questo punto che attendere il 16 novembre per scoprire tutti i dettagli ufficiali proposti dal nuovo modello.

