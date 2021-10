Fiat Pulse: nuovi dettagli del suo interno

Con una presentazione prevista per il prossimo 19 ottobre, il SUV compatto Fiat Pulse è già diventato particolarmente diffuso nelle strade della capitale del Minas Gerais grazie ai numerosi prototipi camuffati che negli ultimi giorni sono stati avvistati in quella zona del Brasile. Senza avere molto altro da mostrare, l’avvistamento di Zeus Retailtainment, che si può seguire sul profilo @zeurtm su Instagram, mostra che il SUV avrà il pianale posteriore piatto. Ciò dovrebbe essere possibile grazie alla nuova piattaforma MLA.

Nuovi dettagli relativi agli interni di Fiat Pulse nelle ultime foto spia

Ma nonostante il pavimento piatto, lo spazio non è molto diverso da quello della hatchback Fiat Argo. Nella foto, il sedile del conducente di questa unità di Fiat Pulse è ben arretrato e dà la sensazione che lo spazio sia più grande. Lo scatto spia mostra anche che i rivestimenti delle porte hanno un design esclusivo, così come i sedili che hanno ricevuto una nuova struttura.

Fiat Pulse avrà versioni con motore 1.3 Firefly collegato a trasmissioni manuali o CVT. Il 1.0 Turbo Flex denominato T200 sarà collegato esclusivamente alla trasmissione CVT. Ricordiamo che con questa auto Fiat farà finalmente il debutto nel segmento dei SUV in Brasile. A questo modello poi il prossimo anno seguirà un’altra vettura che avrà le sembianze di una SUV Coupè che forse si chiamerà Fiat Fastback.

Con questi due modelli la casa italiana vuole aumentare e non di poco le sue immatricolazioni in Brasile e più in generale in America Latina. Vedremo dunque cos’altro emergerà su questo atteso modello della principale casa automobilistica italiana prima della presentazione ufficiale del prossimo 19 ottobre.

