Fiat Cronos resta il veicolo più venduto in Argentina

Buone notizie per Fiat Cronos. Dopo mesi di numeri positivi e di crescita costante, la mancanza di scorte comincia a farsi sentire nel mercato auto dell’Argentina. Secondo le statistiche dell’Associazione dei Concessionari Automobilistici della Repubblica Argentina (ACARA), a settembre sono state immatricolate 31.681 unità, ovvero il 9,5 per cento in meno rispetto alle 35.014 unità immatricolate lo scorso anno e lo 0,5 per cento in meno rispetto alle 31.826 unità consegnate in agosto.

A settembre Fiat Cronos si conferma auto più venduta in Argentina

Tuttavia, il saldo anno su anno continua a mostrare un aumento: tra gennaio e settembre sono state immatricolate 307.246 unità, il 23,1% in più rispetto alle 249.532 unità vendute nello stesso periodo del 2020. Ancora una volta Fiat Cronos è stato il veicolo più venduto in generale.

La vettura della principale casa automobilistica italiana a settembre con 3.409 unità ha prevalso nella classifica delle vetture più vendute in Argentina, seguita dalla Toyota Etios (1.065) e dalla Volkswagen Gol (985). Tra le utilitarie, resta in primo piano la Toyota Hilux (2.244), scortata dal Ford Ranger (1.586) e dalla Volkswagen Amarok (1.311).

Tra i marchi, infine, con 6.319 unità, Toyota aumenta il proprio vantaggio su Fiat (4.457) e Volkswagen (3.934). Dunque per Fiat Cronos arriva un’altra buona notizia dall’Argentina. La berlina della casa italiana che viene prodotta a Cordoba, dunque per l’ennesima volta si conferma come auto più popolare in quel paese.

Classifica 10 auto più vendute in Argentina a settembre:

Fiat Cronos 3.409

Toyota Etios 1.065

Volkswagen Gol 985

Peugeot 208 979

Toyota Yaris 944

Toyota Corolla 850

Jeep Renegade 740

Renault Sandero 692

Volkswagen Nivus 663

Toyota Corolla Cross 617

Classifica 10 marchi con più immatricolazioni in Argentina a settembre:

Toyota 6.319

Fiat 4.457

Volkswagen 3.934

Ford 2.895

Renault 2.624

Peugeot 2.176

Chevrolet 1.685

Nissan 1.297

Citroën 1.144

Jeep 979

