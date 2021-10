Jeep Grand Cherokee 2022: il motore V8 fa parte del suo DNA

Tutte e cinque le generazioni della Jeep Grand Cherokee sono state offerte con un motore V8 sotto il cofano, ma qualcosa sta per cambiare, almeno secondo quanto dichiarato da Jim Morrison – vicepresidente di Jeep Nord America.

In seguito alla presentazione della Grand Cherokee 2022 a cinque posti, Morrison è stato intervistato da Motor Authority e hanno parlato del V8, dell’elettrificazione, delle prestazioni e delle caratteristiche. Il dirigente ha dichiarato che ad oggi l’otto cilindri fa parte del DNA della Grand Cherokee. Egli ha dichiarato che molti clienti lo stanno cercando, ma alla fine passeranno alle opzioni elettrificate.

Jeep Grand Cherokee 2022 frontale

Jeep Grand Cherokee 2022: Jim Morrison parla dell’ultima generazione del SUV

Jim Morrison è convinto che le persone opteranno per la coppia extra offerta da un gruppo propulsore ibrido plug-in. Anche se il SUV a due file è stato presentato con un propulsore V8 sotto il cofano, il dirigente di Stellantis ha riconosciuto che questo powertrain non durerà a lungo.

Al di fuori dell’Hemi V8 da 5.7 litri utilizzato sulla Jeep Grand Cherokee 2022, non è al momento chiaro quali altre versioni del propulsore saranno eliminate. La generazione WK2 veniva offerta sia con il V8 da 6.4 litri che con il V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat per la Grand Cherokee Trackhawk.

Alla domanda se il motore Hellcat sarebbe stato inserito sotto il cofano della generazione WL, Morrison ha sorriso e ha detto che non poteva rispondere. A bordo della Jeep Grand Cherokee Trackhawk, l’Hemi V8 sovralimentato viene offerto già da alcuni anni mentre sul Dodge Durango SRT Hellcat è durato soltanto con il model year 2021. Il motivo di questa scelta è abbastanza semplice: l’unità non avrebbe più soddisfatto i requisiti sulle emissioni.

Prima della fusione con PSA, che ha portato alla nascita di Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) stava lavorando su un sei cilindri in linea turbo per sostituire il V8 da 5.7 litri. Inoltre, la casa automobilistica ha depositato un brevetto nel 2019 a conferma della sua esistenza. In base alle ultime indiscrezioni emerse in rete, questo misterioso motore potrebbe essere offerto come opzione ibrida plug-in in veicoli più grandi come il Grand Wagoneer e persino il Ram 1500.

Ancora una volta, purtroppo, Jim Morrison non ha confermato questi piani e nemmeno l’esistenza del nuovo sei cilindri in linea. Sebbene non sia stata ancora annunciata una versione ad alte prestazioni della Jeep Grand Cherokee 2022, il dirigente ha confermato che il marchio americano continuerà a costruire veicoli che offrono grandi performance e uno stile di guida vivace.

