Guida autonoma: alleanza Goodyear-Citroën

Prendi Goodyear, ci aggiungi Citroën, ed ecco un cocktail per la guida autonoma ed elettrica, ossia per il futuro della mobilità urbana. La base di partenza è la Citroën Autonomous Mobility Vision: rappresenta la visione del Costruttore francese per gli anni a venire.

Parliamo di una piattaforma elettrica multidirezionale autonoma, chiamata “The Citroën Skate“, che può ospitare una serie di diversi “Pod” (letteralmente capsule) per fornire esperienze o servizi di mobilità. Goodyear ha sviluppato un prototipo su misura del pneumatico sferico concept Eagle 360.

I prototipi di Eagle 360 sono alloggiati all’interno di strutture in alluminio collegate con la piattaforma “skate”. Ognuna di queste strutture contiene una serie di piccoli motori elettrici che forniscono propulsione alle sfere.

Ma quali le caratteristiche di questo pneumatico? Ha anzitutto un’elevata manovrabilità. Con la sua forma sferica, questa gomma a orientamento multiplo si muove in tutte le direzioni. E favorisce la mobilità del veicolo, specialmente negli spazi ristretti delle città. ll prototipo Eagle 360 offre una guida omogenea creando un movimento laterale fluido, aiutando così la piattaforma The Citroën Skate a superare facilmente un ostacolo.

Inoltre, il prototipo Eagle 360 è un pneumatico senz’aria. Non richiede il monitoraggio della pressione e non presenta rischi di foratura, quindi riduce al minimo i tempi di inattività. Con una superficie del battistrada quattro volte superiore a quella di un pneumatico standard, il prototipo Goodyear si usura quattro volte più lentamente di un pneumatico convenzionale.

Guida autonoma ed elettrica: pneumatici preziosi

In più, il prototipo Eagle 360 ha una struttura interna rigida e di una mescola a bassa resistenza al rotolamento: è progettato per una bassa deflessione nel punto di contatto con la strada. Per contribuire a ridurre la perdita di energia e i consumi, permettendo di estendere l’autonomia della batteria di un veicolo elettrico. Questa gomma fornisce anche un’aderenza costante, indipendentemente dalla direzione di marcia.

Da precisare che, durante tutto il progetto, il team dell’Advanced Design Studio di Goodyear ha collaborato a stretto contatto con il team di design Citroën per progettare e realizzare un prototipo Eagle 360 su misura, in totale armonia con la visione e gli obiettivi della Citroën Autonomous Mobility Vision.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI