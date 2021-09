Nuova Abarth F595 a 229 euro al mese con finanziamento FCA Bank

Abarth sta proponendo un’interessante offerta promozionale dedicata alla nuova Abarth F595 da 165 CV. In particolare, sfruttando il finanziamento di FCA Bank è possibile acquistare la vettura ad alte prestazioni a un prezzo promozionale di 22.700 euro anziché 25.700 euro con IPT e contributo PFU esclusi.

Un esempio di finanziamento prevede una durata contrattuale pari a 49 mesi, un anticipo di 5130 euro (che corrisponde al primo canone mensile), 48 rate mensili da 229 euro e una rata finale di 9672 euro (valore futuro garantito). La rata mensile include le spese di incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata. L’importo totale del credito è di 18.226,86 euro che include il servizio marchiatura di 200 euro, la Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro.

Abarth F595: ecco l’offerta promozionale riservata alla nuova compatta dello Scorpione

Gli interessi sono invece di 2269,15 euro. L’importo totale dovuto è di 20.679 euro con TAN fisso al 3,25% e TAEG al 5,68% per una percorrenza massima di 60.000 km. In caso di superamento, bisognerà pagare 0,05 euro per ogni chilometro in più percorso. Da precisare che il pagamento della prima rata è previsto dopo un mese. Al termine dei 48 mesi, sarà possibile scegliere se tenere la nuova Abarth F595, cambiarla con un altro modello della casa dello Scorpione o restituirla.

Sotto il cofano è presente un motore turbo benzina T-Jet a quattro cilindri in linea da 1.4 litri capace di sviluppare 165 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 3000 g/min. Il propulsore è abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 rapporti.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica italiana, la nuova F595 impiega 7,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 218 km/h. Inoltre, è previsto un consumo nel ciclo misto di 6,6 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 159 g/km.

Scopriamo l’equipaggiamento proposto di serie

Di serie, la nuova Abarth F595 propone climatizzatore manuale, servosterzo, fari fendinebbia, pinze freno rosse, luci diurne a LED, maniglie delle portiere cromate, calotte degli specchietti retrovisori esterni e inserti paraurti in rosso, impianto di scarico Record Monza con quattro terminali, paraurti anteriore con griglia a nido d’ape, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e sistema di disappannamento, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, carrozzeria rivestita in Grigio Pista, quadro strumenti con display digitale TFT da 7 pollici e modalità Sport avanzata e sedile guidatore regolabile in altezza.

Non mancano volante sportivo in pelle con mirino, comandi, inserti cromo-satinati e regolazione in altezza, sedili sportivi Abarth in tessuto a rombi, ABS, vari airbag, chiusura centralizzata, cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema TTC, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, poggiatesta posteriori con regolazione in altezza e sistema di infotainment con Radio DAB, porte USB, Bluetooth, AUX, display touch da 7 pollici, telemetria Abarth e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

