Maserati MC20 sfreccia sull’Autobahn [Video]

La Maserati MC20 è l’ultima supercar sviluppata dalla casa automobilistica modenese. Presenta uno stile audace e nasconde sotto il cofano un nuovo motore V6 biturbo da 3 litri denominato Nettuno.

Un nuovo video pubblicato su YouTube da Novitec ci mostra nello specifico le prestazioni offerte dalla super sportiva del Tridente attraverso un test di velocità condotto su un tratto dell’Autobahn privo di limiti di velocità. A differenza di altri filmati dedicati alla nuova MC20, questo non è un test di velocità massima.

Maserati MC20 interni

Maserati MC20: Novitec porta la nuova supercar del Tridente sull’autostrada tedesca

Come detto poco fa, la nuova supercar del marchio di Stellantis viene fornita con nuovo propulsore V6 biturbo da 3 litri a doppia combustione in grado di sviluppare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima.

L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Queste caratteristiche permettono alla Maserati MC20 di impiegare soli 2,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 323 km/h.

A strada libera e con abbastanza spazio a disposizione, il collaudatore di Novitec è riuscito a raggiungere facilmente i 200 km/h di velocità. Nel tentativo di raggiungere i 300 km/h, la velocità massima è stata di 275 km/h. Il troppo traffico sulla strada non ha permesso alla MC20 di andare più veloce e di sfoderare tutta la sua potenza.

Per fortuna abbiamo la possibilità di ascoltare il glorioso sound erogato tramite i terminali di scarico posteriori in fase di accelerazione. Per Maserati, la nuova MC20 rappresenta un punto di svolta e l’inizio di una nuova era. Viene fornita con tecnologie all’avanguardia, come il succitato motore Nettuno.

Oltre a questo, troviamo un telaio in fibra di carbonio che tra l’altro troverà spazio sulla versione spider e su quella completamente elettrica attese al debutto nei prossimi anni. Secondo le ultime informazioni trapelate su Internet, il debutto ufficiale della variante full electric della Maserati MC20 dovrebbe avvenire entro la fine del 2022, dopo il lancio delle GranTurismo e GranCabrio di nuova generazione.

