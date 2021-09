Maserati MC20 vince il premio Product Design of the Year

La nuova Maserati MC20 è stata premiata con il riconoscimento Product Design of the Year in occasione dello European Product Design Award 2021. La nuova super sportiva della casa automobilistica modenese si è aggiudicata anche il riconoscimento Top Design nella categoria Transportation/Auto.

Per chi non lo sapesse, lo European Product Design Award è un concorso di design creato per riconoscere gli sforzi dei più talentuosi designer internazionali di prodotto. Migliaia di progetti provenienti da tutto il mondo sono stati esaminati e valutati dalla giuria, che ha poi selezionato i prodotti esteticamente più interessanti, funzionali e innovativi.

Maserati MC20 frontale

Maserati MC20: la nuova supercar ha trionfato allo European Product Design Award 2021

Klaus Busse, Head of Maserati Design, ha dichiarato: “La nostra missione era disegnare una vettura che potesse essere ricordata nel futuro come l’auto che ha inaugurato una nuova Era per Maserati: con MC20 lo abbiamo fatto. Siamo onorati di ricevere questo premio così prestigioso, perché riconosce il lavoro di una intera squadra che si è dedicata a questo progetto unico”.

La MC20 viene disegnata a Torino nel Centro Stile Maserati e rappresenta un mix di eleganza e sportività. Secondo quanto affermato dal Tridente, rappresenta un autentico capolavoro di stile, è unica nel suo genere ed è la halo car che ha inaugurato la nuova era dello storico brand modenese.

Ogni dettaglio estetico presente sulla Maserati MC20 è funzionale. Ad esempio, le portiere con apertura a farfalla non hanno solo un valore estetico, ma migliorano l’ergonomia e permettono un’entrata e un’uscita dall’abitacolo ottimale. Il bolide definisce la forma pura della velocità in stile Maserati con personalità, aerodinamica raffinata e linee inconfondibili che lo rendono unico.

Sotto il cofano, la super sportiva italiana nasconde il nuovo motore Nettuno V6 biturbo da 3 litri capace di sviluppare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima. Questo permette alla supercar di impiegare 2,88 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 326 km/h.

Il nuovo propulsore è stato ideato, sviluppato, progettato e costruito interamente da Maserati e utilizza una tecnologia di combustione a precamera derivata dalle unità di Formula 1.

