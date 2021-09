Alfa Romeo: gamma di 5 modelli nei prossimi anni

La scorsa settimana Jean-Philippe Imparato ha parlato con la stampa internazionale dicendo alcune cose interessanti sul futuro di Alfa Romeo. Secondo quanto dichiarato dal nuovo numero uno della casa automobilistica del Biscione, la gamma dello storico marchio milanese nei prossimi anni sarà composta da 5 modelli.

Il CEO del Biscione non ha però detto quali saranno questi modelli lasciando aperte diverse possibilità. In verità 4 di questi 5 posti sembrano già essere assegnati con certezza. Infatti Alfa Romeo Giulia e Stelvio nei prossimi anni saranno presenti con una nuova generazione e dunque il loro posto in gamma è assicurato. Lo stesso si può dire per quanto riguarda il SUV Tonale che debutterà tra pochi mesi e che sarà prodotto a Pomigliano. Il suo sbarco in concessionaria è previsto per l’inizio del prossimo mese di giugno.

E’ ormai sicuro anche il futuro B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia e che forse si chiamerà Alfa Romeo Brennero. Resta dunque un posto nella futura gamma del brand milanese di Stellantis. Secondo alcuni questo andrà alla nuova Alfa Romeo Giulietta, un’auto che potrebbe venire prodotta sempre a Cassino su piattaforma Stellantis medium e che potrebbe avere una gemella nella nuova Lancia Delta.

Altri però sono più propensi a credere che il marchio del Biscione per non pestare i piedi alla nuova Lancia Delta preferirà concentrare le sue attenzioni in un altro segmento di mercato. Si parla di una berlina coupè a 4 posti che si andrebbe a collocare nel segmento D del mercato e che potrebbe rappresentare la nuova ammiraglia di Alfa Romeo. Ovviamente non si escludono altre ipotesi tipo ad esempio un altro SUV. Su questo farà luce il nuovo piano di rilancio del Biscione che il gruppo Stellantis dovrebbe svelare tra la fine dell’anno e gli inizi del prossimo.

