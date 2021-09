Ferrari collabora con l’ex capo del design di Apple

Ferrari ed Exor, la holding che controlla il produttore di supercar, hanno siglato una partnership con LoveFrom, il collettivo creativo gestito dall’ex top designer di Apple Inc. per esplorare progetti nel settore del lusso. Exor e Ferrari hanno firmato una collaborazione pluriennale con Jony Ive e Marc Newson, secondo una dichiarazione lunedì che non ha approfondito i dettagli.

Ferrari: il cavallino rampante sigla importante accordo con LoveFrom di Jony Ive

“La prima espressione di questa nuova partnership unirà le prestazioni leggendarie e l’eccellenza della Ferrari con l’esperienza e la creatività senza rivali di LoveFrom che hanno definito prodotti straordinari che cambiano il mondo”, afferma il comunicato che è stato diffuso nelle scorse ore. Sotto la guida di John Elkann di Exor, la società di investimento miliardaria italiana della famiglia Agnelli ha diversificato i suoi investimenti negli ultimi anni al di là dell’industria automobilistica.

LoveFrom è un collettivo creativo di designer, architetti, musicisti, registi, scrittori, ingegneri e artisti

Exor controlla anche Juventus Football Club SpA e la società di riassicurazione PartnerRe, nonché una partecipazione in Stellantis NV, nata dalla fusione di Fiat Chrysler con il Gruppo PSA. All’inizio di quest’anno Exor ha accettato di acquistare una partecipazione nel produttore francese di scarpe e borse Christian Louboutin per 541 milioni di euro (633 milioni di dollari). Anche la Ferrari ha abbracciato la moda e a giugno ha presentato la sua prima collezione di look firmati. LoveFrom è un collettivo creativo di designer, architetti, musicisti, registi, scrittori, ingegneri e artisti con uffici a Londra e San Francisco.

Exor e Ferrari hanno firmato una collaborazione pluriennale con LoveFrom azienda dell’ex di Apple Jony Ive e di Marc Newson

