Ferrari 400 GT di colore rosso in vendita per gli amanti del vintage

Una Ferrari 400 GT del 1977 è in vendita privata da RM Sotheby’s. La richiesta è pari a 125 mila euro. Solo quattro i proprietari documentati. Quello in vetrina è l’esemplare con telaio numero 22769 e proviene da Eskilstuna, Svezia. Negli ultimi sei mesi sono stati spesi più di 11 mila euro per alcuni interventi tecnici e di manutenzione. Spicca la verniciatura rosso corsa della carrozzeria, insolita per questo modello. Ottimo l’abbinamento con gli interni in pelle bicolore, crema e nera. Gli pneumatici sono nuovi.

La Ferrari 400 GT proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti è una delle 147 dotate di cambio manuale, offerto come optional. Le altre 354 avevano tutte il cambio automatico, scelta privilegiata per questo modello, in relazione alla sua indole. All’attivo ci sono 99.433 chilometri: neppure troppo visti i 44 anni dell’esemplare. Come riferisce il sito della casa di Maranello, la Ferrari 400 GT è in pratica la versione potenziata e portata alla soglia dei cinque litri della ben nota 365 GT4 2+2.

Un’auto che ha guadagnato un posto nella storia

Ferrari 400 GT (Foto da profilo Facebook di RM Sotheby’s)

Si tratta di un importante step evolutivo del tema del coupé 2+2 di grande cilindrata a motore anteriore ed altissime prestazioni. L’auto si offre allo sguardo con linee spigolose e ricche di carattere, che la rendono inconfondibile. Nello sfarzoso abitacolo i passeggeri vengono coccolati da abbondanti dosi di comfort.

Questa granturismo, disegnata come l’antesignana da Pininfarina, fu svelata al Salone di Parigi del 1976. Dopo di lei giunse la versione a iniezione meccanica Bosh K-Jetronic, ma qui a dissetare il motore V12 da 4.8 litri progettato da Gioacchino Colombo provvedevano sei carburatori doppio corpo Weber.

Notevole la potenza massima, pari a 340 cavalli, che garantivano prestazioni molto vivaci, specie tenendo conto della stazza della vettura. La cifra numerica presente nella sigla indica la cilindrata unitaria: basta moltiplicarla per 12 e viene fuori quella totale. Oggi la Ferrari 400 GT è un “giocattolo” vintage, per chi ama la storia del “cavallino rampante” e delle sue auto più orientante alle lunghe trasferte. Con RM Sotheby’s una ghiotta opportunità si offre alla tentazione dei collezionisti.

Scheda tecnica Ferrari 400 GT

Ferrari 400 GT (Foto da Profilo Facebook di RM Sotheby’s)

Motore

MOTORE anteriore, longitudinale, 12V 60°

anteriore, longitudinale, 12V 60° ALESAGGIO E CORSA 81 x 78 mm

81 x 78 mm CILINDRATA UNITARIA 401,93 cm3

401,93 cm3 CILINDRATA TOTALE 4823,16 cm3

4823,16 cm3 RAPPORTO DI COMPRESSIONE 8,8 : 1

8,8 : 1 POTENZA MASSIMA 250 kW (340 CV)

250 kW (340 CV) POTENZA SPECIFICA 70 CV/litro

70 CV/litro COPPIA MASSIMA –

– DISTRIBUZIONE bialbero, 2 valvole per cilindro

bialbero, 2 valvole per cilindro ALIMENTAZIONE 6 carburatori Weber 38 DCOE

6 carburatori Weber 38 DCOE ACCENSIONE mono, 2 spinterogeni

mono, 2 spinterogeni LUBRIFICAZIONE carter umido

carter umido FRIZIONE monodisco

Autotelaio

TELAIO tubolare in acciaio

tubolare in acciaio SOSPENSIONI ANTERIORI indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice SOSPENSIONI POSTERIORI indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, dispositivi oleopneumatici autolivellanti, barra stabilizzatrice

indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali coassiali con gli ammortizzatori telescopici, dispositivi oleopneumatici autolivellanti, barra stabilizzatrice FRENI a disco

a disco CAMBIO 5 rapporti + RM

5 rapporti + RM STERZO circolazione di sfere con servosterzo

circolazione di sfere con servosterzo SERBATOIO CARBURANTE capacità 120 litri

capacità 120 litri PNEUMATICI ANTERIORI 215/70 VR 15

215/70 VR 15 PNEUMATICI POSTERIORI 215/70 VR 15

Carrozzeria

TIPO DI CARROZZERIA coupé, 2+2 posti

coupé, 2+2 posti LUNGHEZZA 4810 mm

4810 mm LARGHEZZA 1796 mm

1796 mm ALTEZZA 1310 mm

1310 mm PASSO 2700 mm

2700 mm CARREGGIATA ANTERIORE 1470 mm

1470 mm CARREGGIATA POSTERIORE 1500 mm

1500 mm PESO 1700 kg a vuoto

Prestazioni

VELOCITÀ MASSIMA 245 km/h

245 km/h ACCELERAZIONE 0-100 KM/H –

– 0-400 M 14,8 secondi

14,8 secondi 0-1000 M 25,3 secondi

Scheda tecnica | Ferrari

Fonte | RM Sotheby’s Foto | Profilo Facebook di RM Sotheby’s

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI