Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs Ferrari 812 GTS: chi vince la drag race?

Nonostante sia grande e pesante, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk riesce a proporre delle prestazioni davvero notevoli ed è in grado di accelerare alla stessa velocità di alcune delle supercar più potenti del mondo.

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Supercar Videos in cui è possibile vedere in azione proprio una Grand Cherokee Trackhawk nera in occasione del Petrolhead Spring Event tenutosi nei Paesi Bassi. In particolare, il SUV ad alte prestazioni ha affrontato una Ferrari 812 GTS nel quarto di miglio.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs Ferrari 812 GTS

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il performante SUV sfida una Ferrari 812 GTS

Se pensate che la conclusione di una sfida del genere sia scontata, è stata in realtà estremamente combattuta. Anche se i tempi finali non vengono mostrati nella clip, possiamo addirittura immaginare una vittoria per la Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Ciò che rende così performante il SUV è il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri nascosto sotto al grande cofano anteriore.

L’unità riesce a sviluppare la stessa quantità di potenza di una Dodge Challenger SRT Hellcat, ossia 717 CV. Oltre a questo, l’otto cilindri propone 875 Nm di coppia massima. L’intera potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico ZF a 8 rapporti con palette al volante.

La casa automobilistica americana sostiene che il modello impiega soli 3,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h, raggiunge una velocità massima di 290 km/h e impiega 11,6 secondi per completare il quarto di miglio.

Almeno sulla carta, la Ferrari 812 GTS è la più veloce. Parliamo della versione decappottabile della 812 Superfast con cui condivide tutte le caratteristiche tecniche. Sotto il cofano si nasconde un motore V12 aspirato da 6.5 litri capace di sviluppare 800 CV e 718 Nm.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,9 secondi mentre la velocità massima è di 340 km/h. Oltre al versus fra la Jeep Grand Cherokee Trackhawk e la 812 GTS, la stessa clip ci propone altre due drag race tra una SF90 Stradale, una F12tdf e un paio di Mercedes-AMG.





