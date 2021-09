Jeep Renegade 2023 in test con motore turbo benzina 1.0

Sembra che Jeep abbia in programma di lanciare presto sul mercato brasiliano il Jeep Renegade Trailhawk 2023. Secondo le ultime foto spia pubblicate in rete dai media brasiliani, il nuovo Renegade dovrebbe avere un motore turbo benzina da 1.3 litri al posto del propulsore diesel che non sarà più proposto.

Inoltre, il SUV compatto sarà offerto anche con il turbo benzina da 1 litro. Quest’ultimo si troverebbe al momento in una fase di test con a fianco il cambio automatico CVT. Se fattibile, il sistema di trazione integrale sarà presente su entrambe le versioni. Il Jeep Renegade 2023 segnerà il debutto del nuovo motore e di un nuovo sistema di raffreddamento abbinato alle unità turbo benzina.

Jeep Renegade Trailhawk 2023 tre quarti posteriore

Jeep Renegade 2023: un nuovo prototipo della versione Trailhawk è stato avvistato in Brasile

I paraurti della versione Trailhawk e gli altri optional saranno praticamente gli stessi e l’unica differenza sarà il cambio colore della piastra paramotore. Proprio come l’attuale modello, il paraurti manterrà un buon angolo di attacco, come è possibile vedere anche dagli ultimi scatti “rubati”.

I fari manterranno una forma rotonda, ma avranno nuovi elementi interni. Anche la griglia sarà leggermente diversa. Ciò che cambierà sarà la parte inferiore del paraurti che disporrà di nuovi elementi. La presa d’aria centrale sarà più grande con elementi a nido d’ape mentre quella inferiore sarà più grande.

Il Renegade 2023 riceverà poi dei nuovi cerchi in lega. La versione turbo benzina 1.0 avrà i fari posteriori attuali mentre le versioni più costose delle unità differenti. Proprio come anteriormente, le luci di posizione saranno dinamiche.

Passando all’abitacolo, il model year 2023 del famoso SUV compatto avrà il volante della Compass 2022 e varie modifiche nella parte centrale della plancia terra che ospiterà un nuovo display per il sistema di infotainment. Non sappiamo, però, se lo schermo sarà flottante come quello di Compass e Commander.

Ad ogni modo, il Jeep Renegade Trailhawk 2023 avrà diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida come la frenata automatica di emergenza con rilevamento dei pedoni, il riconoscimento dei cartelli stradali, l’avviso di stanchezza del conducente, il cruise control adattivo, l’accensione automatica dei fari e il monitoraggio del cambio di corsia.

