Jeep Renegade 2023: le ultime novità svelate dalle nuove foto spia

Il Jeep Renegade dovrebbe subire presto un altro importante aggiornamento prima dell’arrivo della prossima generazione. Le modifiche attese daranno al SUV comparto un aspetto aggiornato e inoltre sotto il cofano ci sarà il tanto atteso motore turbo benzina da 1.3 litri.

Nelle scorse ore sono state pubblicate in rete delle nuove foto spia che arrivano direttamente dal Brasile e mostrano un nuovo prototipo del Jeep Renegade 2023 pesantemente camuffato. Possiamo notare alcune delle prossime novità attese a livello estetico e che riguardano principalmente i paraurti anteriore e posteriore.

Jeep Renegade 2023: nuovi scatti “rubati” rivelano delle interessanti novità

La griglia presenta delle sottili modifiche mentre sono stati montati su questo muletto dei nuovi cerchi. Anche i fari dispongono di una nuova firma e integrano le luci di posizione.

All’interno dell’abitacolo del nuovo Renegade ci aspettiamo alcune novità importanti che riguardano principalmente cruscotto e quadro strumenti. Il display del sistema di infotainment diventerà flottante e sarà posizionato al di sopra del cruscotto, proprio come visto sulla Compass 2022 e sul nuovo Commander.

La casa automobilistica statunitense prevede di ridisegnare anche le prese d’aria che saranno collocate più in basso. Non mancherà un nuovo volante dal design simile a quello della nuova Compass.

Come anticipato poco fa, la novità più importante prevista sul Jeep Renegade 2023 sarà il motore turbo benzina da 1.3 litri. Si tratta più nello specifico del T270 sviluppato da Stellantis che troviamo sotto il cofano già di Compass, Commander e Fiat Toro.

Il propulsore riesce a sviluppare una potenza di 185 CV e 270 Nm di coppia massima con alimentazione tramite etanolo. Questo sarà abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce.

Oltre al propulsore benzina, sarà disponibile anche un turbodiesel da 2 litri da 170 CV di potenza. Uscirà invece dalla gamma il vecchio E.torQ aspirato da 1.8 litri. Ad ogni modo, il nuovo restyling del SUV verrà lanciato nel corso del 2022 come model year 2023.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI