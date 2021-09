Dodge Journey ritorna come SUV di medie dimensioni

Stellantis e Guangzhou Auto (GAC) hanno firmato un accordo commerciale per stabilire l’esportazione di prodotti in 26 paesi, incluso il Messico. La partnership prevede anche l’esportazione di un nuovo SUV di medie dimensioni che arriverà presto nel mercato latinoamericano, a cominciare proprio da quello messicano.

Il nuovo modello arriva come Dodge Journey, nome che conosciamo già in quanto la casa automobilistica statunitense proponeva fino a qualche mese fa negli Stati Uniti una monovolume chiamata proprio in questo modo.

Nuovo Dodge Journey

Dodge Journey: svelata in Cina la nuova generazione

Considerando le dimensioni e le caratteristiche, però, il nuovo Journey deriva dalla GAC Trumpchi GS5. Guangzhou Auto utilizzerà lo stabilimento di Hangzhou per fornire i mercati tramite Guangcheng International.

Non sono state al momento rivelate ulteriori informazioni sul Dodge Journey cinese. Assieme all’annuncio sono state rilasciate però due immagini del SUV ed entrambe lo mostrano frontalmente.

Troviamo una griglia nera molto simile a quella utilizzata sui recenti veicoli del marchio di Stellantis, con il nome del marchio e il badge posizionati sul lato sinistro dell’auto. Troviamo poi i fari a triplo LED, vari inserti bianchi e un paraurti con inferiore con griglia a V. Non mancano dei fari fendinebbia sempre a LED.

Il nuovo SUV di medie dimensioni è destinato al mercato latinoamericano

Con il Dodge Journey 2022, Stellantis seguirà le orme di General Motors e Ford in America Latina, Medio Oriente e Africa, utilizzando modelli cinesi modificati per raggiungere i consumatori con prodotti più economici. Tuttavia, non tutti i mercati latinoamericani saranno interessati. Ad esempio Argentina e Brasile sono escluse.

Per il momento, Stellantis propone già cinque brand nella regione e per ora non ha manifestato alcun interesse di voler lanciare un sesto. Mercati come Colombia, Cile e Perù sembrano più appetibili per il nuovo Dodge Journey, così come il Messico.

Con un corpo di circa 4,70 metri di lunghezza, il nuovo SUV di medie dimensioni realizzato con GAC dovrebbe nascondere il sotto il cofano lo stesso motore turbo da 1.5 litri con potenza di 168 CV e 265 Nm di coppia massima utilizzato dalla Trumpchi GS5.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI