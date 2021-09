Citroën C3: proseguono gli avvistamenti dopo la presentazione

Citroën ha recentemente presentato in India il suo secondo prodotto dedicato esclusivamente a questo mercato: la Citroën C3 made in India. La casa automobilistica francese ha confermato che la nuova C3 sarà disponibile a partire dalla prima metà del 2022 e si scontrerà sul mercato con artiste calibro di Hyundai i20, Maruti Suzuki Baleno, Honda Jazz e Tata Altroz.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, un prototipo di pre-produzione della nuova auto è stato avvistato proprio in India. Negli ultimi mesi sono state pubblicate in rete svariate foto spia della nuova vettura made in India, ma la maggior parte raffiguravano i primi muletti. Quello nuovo, invece, sembra essere molto vicino alla versione di produzione.

Nuova Citroën C3 tre quarti anteriore

Nuova Citroën C3: ecco l’ultimo prototipo della vettura made in India

Sebbene sia pesantemente mimetizzata, possiamo confermare che si tratta della nuova C3 per alcune caratteristiche come i fari posteriori a LED, lo spoiler posteriore, le barre al tetto e il paraurti posteriore.

A livello estetico, il modello vanta lo stile caratteristico di Citroën con due linee cromate che si estendono da ciascun lato fino ad arrivare alle luci di marcia diurna a LED divise che danno l’impressione di avere una singola unità. L’auto dispone di fari alogeni e un rivestimento sulla griglia e delle piastre paramotore in alluminio.

In generale, la Citroën C3 realizzata in India vanta uno stile tipico dei SUV e ciò può essere visto chiaramente dai vari rivestimenti presenti intorno all’auto che li donano un aspetto più muscoloso.

Anche se non riusciamo a vedere l’abitacolo da quest’ultima foto spia, in base a quanto rilevato dal marchio di Stellantis, la nuova C3 vanta degli interni ben strutturati e con lo stesso rivestimento bicolore presente esternamente. Il pannello del cruscotto si abbina all’esterno della vettura mentre le bocchette dell’aria condizionata, con cornici in nero lucido, sono molto simili a quelle della C5 Aircross.

Gli acquirenti hanno la possibilità di scegliere fino a otto diversi colori per il rivestimento. Non mancano un display touch da 10.25” per il sistema di infotainment e il supporto Apple CarPlay e Android Auto per interagire con il proprio smartphone via wireless.

Le motorizzazioni e le altre specifiche della nuova Citroën C3 non sono state ancora rivelate, ma ci aspettiamo un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri e un turbodiesel a quattro cilindri da 1.5 litri.

